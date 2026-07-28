Trable Artisu: Vzadu druhá liga… Hráči se musí navnímat, říká kouč. Co gólman?
Zatímco ofenzivu se Artis snaží po administrativním postupu operativně vytunit, obranu má pořád druholigovou. S ní nemůže mezi elitou uspět. Po vážném zranění Ondřeje Čoudka, jenž vypadl na celý podzim, potřebuje přivést kvalitního stopera-lídra, případně i výkonné krajní beky. Tohle je málo, to viděl v pondělí proti Mladé Boleslavi (2:4) každý. „Tady už nemůžete být od hráčů daleko, ale nabírat je na kontakt, vykrokovat,“ mínil kouč Roman Nádvorník.
Na pravém beku měl s bráněním potíže Francouz Neil Glossoa, čerstvý přírůstek na půlroční hostování ze Slavie. O nic lepší nebyl ani střídající Štěpán Harazim. Nalevo nevypadal (ryze fotbalově) zle Dominik Preisler, ovšem nakonec dostal červenou kartu a příště na Slovácku bude chybět. Další rána. „Bylo to z přemíry bojovnosti, chtěl to uhrát a trefil protihráče,“ popsal trenér Roman Nádvorník. „V obraně jsme hráli špatně. Bylo to ale víc o zodpovědnosti než o organizaci hry,“ domníval se.
Střed obrany? Děravý. Další novic David Šimek je sice silný v soubojích v obou šestnáctkách, ale s hrou po zemi a dynamikou je to horší. Spoleh měl být na Dominika Plechatého, zimní nákladnou posilu z Liberce. Není… Od bývalého sparťana se čekalo a čeká mnohem víc. Možná potíže časem zahladí mladík Emmanuel Fully, jenž přišel z Edenu v „balíčku“ s Glossoou. V prvním kole ještě seděl na lavičce, v týmu je krátce. Nejen on. „Alexis (Alégué) s Glossoou se viděli na tréninku dva dny,“ poukázal kouč na hektické období. Oba borce přitom hned postavil od první minuty, operovali za sebou na pravé straně. „Jediná výhoda je, že mluví francouzsky. V komunikaci je to pro ně jednodušší, ale musí se navnímat. Na to jsme zatím prostor neměli,“ povzdechl si.
Tři z pondělních členů základní čtyřčlenné linie přišli do Brna teprve před touto sezonou, jsou nesehraní. Nový je také gólman Tadeáš Stoppen. I on mohl udělat v zápase víc, byť primární vina za góly za ním nejde. Každopádně lepšího brankáře nyní Artis nemá. Jiří Borek ve druhé lize nepřesvědčil, stejně jako Tomáš Holý (už je v Ústí nad Labem). Výborně prý vypadá Richard Kašík, ale tomu je osmnáct let… Sázka na dvaadvacetiletého Stoppena, posilu z Olomouce, je logická a správná. Nicméně potřebuje daleko větší pomoc od hráčů před sebou, nejen zadáků.
Už v sobotu na Slovácku, což je pro nováčka hned zkraje ročníku klíčový souboj o sebevědomí a první body. V červnové baráži stejný soupeř Nádvorníkovu partu nepěkně vycvičil (4:1, 3:0), jenže na Slavii taky nepěkně zakopl (1:5). „Musíme zapracovat na dostupování a nabírání hráčů, v tom jsme měli největší problémy. Do defenzivy musíme mít daleko lepší výkony,“ uvědomoval si Nádvorník. „Když se hráči začnou víc vnímat, bude to každý zápas lepší a lepší,“ věřil.