Plzeňská proměna pod Hyským: 13 nových hráčů, ale jen tři atakují základ
Dvě transferová období si Martin Hyský utváří kádr v Plzni podle svého gusta. V uplynulých šesti měsících přišlo 13 fotbalistů, jen dva jsou starší 24 let – stoper Dávid Krčík a záložník Patrik Hrošovský, oba stabilně nastupují. Z dalších jmen se výrazněji prosadil pouze Alexandr Sojka, kterého klub v zimě vykoupil díky výhodné klauzuli z Hradce. Ostatní musí přidat. Absence většího přínosu posil je jedním z důvodů, proč tým vstoupil do sezony mizerně. Jak jsou na tom hráči, kteří do Plzně přišli během posledních šesti měsíců?
Patrik Hrošovský
- Slovensko, 34 let, záložník
- Ligová bilance na jaře: 16 zápasů, 0+3
Na startu sezony navlékl kapitánskou pásku, po lednovém návratu z úspěšného angažmá v belgickém Genku jasný lídr týmu. Uprostřed pole ale potřebuje pomoct, aby nebyl na celou mezihru sám. Nesedí mu, když vedle něj hrající Červ plní roli klasické defenzivní šestky.
Dávid Krčík
- Slovensko, 27 let, obránce
- Ligová bilance na jaře: 16 zápasů, 6+0, tři z penalt
Z pozice stopera atakuje rekordní počty ligových gólů, suverénně proměňuje penalty. Od zimy se zabydlel v základu, stabilně nastupuje vedle Sampsona Dweha. Trenér Hyský mu věří, ale plzeňská obrana je až příliš často křehká. Systém jeden na jednoho je v kombinaci s ofenzivními úkoly pro stopery hodně náročný a odhaluje i případné pohybové či kondiční nedostatky.
Adam Kadlec
- 23 let, obránce
- Ligová bilance na jaře: 11 zápasů, 1+0
Vytáhlý krajní obránce přišel v zimě z Bohemians, opačným směrem putoval zkušený Milan Havel. Za necelý půlrok se výrazně neprosadil. Opakovaně řeší zdravotní trable a vypadává z kádru, nedokázal se stabilně usadit v sestavě. Je možné, že ještě během léta zamíří na hostování.
Alexandr Sojka
- 23 let, záložník
- Ligová bilance na jaře: 15 zápasů, 2+2
Zimní vykoupení z Hradce se povedlo. Sojka se vypracoval ve stabilního člena základní sestavy, strmý vzestup vyvrcholil zápasy na mistrovství světa. Ligový start proti Liberci ale nezvládl, evidentně po krátkém odpočinku ještě není stoprocentně připravený.
Mohamed Toure
- Guinea, 20 let, útočník
- Ligová bilance na jaře: 11 zápasů, 2+0
Proti Liberci vůbec nebyl v nominaci na zápas, zatím se nedokáže plně adaptovat na plzeňské prostředí. Problémy má i kvůli tomu, že nedokáže pořádně komunikovat anglicky, spojku mezi ním a zbytkem týmu mu dělají jeho francouzsky hovořící spoluhráči.
Salim Lawal
- Nigérie, 23 let, útočník
- Ligová bilance na jaře: 7 zápasů, 2 góly
Z afrických posil si od něj slibují v Plzni nejvíc, na jaře ale vypadl ze hry kvůli nepříjemnému zranění kolene. Proti Liberci dostal přednost před kapitánem Matějem Vydrou, ale nepřesvědčil. Pohybově zajímavý, náběhový hráč, ale zatím ne v každém zápase rozdílový a hotový bombarďák.
Viktor Baier
- 21 let, brankář, návrat z hostování Linec
Na jaře se léčil po operaci achilovky, jinak by možná pokračovalo jeho úspěšné hostování v Rakousku. Po návratu do Plzně už tvrdě makal během letní přípravy, na podzim možná zasáhne do zápasů v bráně třetiligového béčka.
Sebastian Boháč
- 24 let, obránce, Karviná
Hbitý univerzál přišel do Plzně na pozici pravého obránce, kde tým nemá příliš alternativ. Teprve následující týdny ukáží, zda pro hráče, kterého si trenér Hyský vybral z bývalého klubu, nebudou plzeňské nároky příliš. Proti Liberci mu druhý poločas, podobně jako většině týmu, vůbec nesedl.
Filip Prebsl
- 23 let, obránce, Karviná
Překvapivá posila z Karviné, měl by pomoct vyřešit nedostatek stoperů při dlouhodobé absenci Jana Palusky a Václava Jemelky. V přípravě si vyzkoušel i roli invertovaného pravého obránce. Technicky i silově je na tom solidně, na nejvyšším levelu může mít problémy s rychlostí.
Stefan Pirgič
- Srbsko, 23 let, záložník, Železničar Pančevo
Konkurence pro Lukáše Červa do středu zálohy, fyzicky nabušený, vítězný typ. Proti Liberci odehrál druhý poločas a nebyl výrazný, také on se teprve seznamuje s českým prostředím a nároky nejvyšší soutěže.
Jakub Chalupa
- 19 let, záložník, příchod z akademie
Drobný a pohyblivý záložník z plzeňské akademie zaujal Martina Hyského natolik, že si ho nechal v kádru pro ostrou sezonu. Spíš ale bude nastupovat ve třetí lize za béčko, případně mu klub najde nějaké hostování.
Christophe Kabongo
- 22 let, útočník, návrat z hostování Mladá Boleslav
Po návratu z Mladé Boleslavi plný chuti a elánu. Na levém křídle odvážný ve hře jeden na jednoho, fyzicky silný, nepříjemný hráč. Proti Liberci šel do druhého poločasu, hlavou mířil do tyče. Jeden z těch, co by mohli vyřešit ofenzivní strádání Plzně.
Baboucarr Faal
- Gambie, 23 let, útočník, Karpaty Lvov
Po příchodu z ukrajinské ligy si zvyká na nároky elitního českého klubu, v přípravě dostával hodně prostoru. Zatím ale potřebuje čas na adaptaci, herně nevypadá tak, aby okamžitě střílel góly v ostrých a těžkých zápasech.