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Frťala s Čermákem mění Teplice, Zlín zrychluje a omlazuje. Má obrana Artisu na ligu?

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Frťala s Čermákem mění Teplice, Zlín zrychluje a omlazuje. Má obrana Artisu na ligu? • Zdroj: isport.tv
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iSport.cz
Chance Liga
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Je to trend, nebo jen letní záchvěv po mundialu? Každopádně jen houšť! Prvoligové kluby, od kterých byste to třeba nečekaly, mění svůj herní projev na atraktivnější. „Teplice na tom zapracovaly, jejich středovka je velmi technická,“ zmiňuje redaktor Bartoloměj Černík, který výhru nad Bohemians sledoval osobně. „Změna je patrná i ve Zlíně, omlazování a zrychlování taky,“ doplňuje jeho kolega Michal Kvasnica v novém díle úterního pořadu Liga naruby Zoom, který se věnuje i dohrávce Artis - Mladá Boleslav či druholigovému slezskému derby.

Pořad Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory webu iSport Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Spartě či Plzni.

Mnohem více se řeší nemainstreamová témata: boj o elitní šestku, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga, mládež či nižší soutěže. Včetně zákulisí.

Nový dil Ligy naruby Zoom si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Ml. Boleslav11004:23
4Teplice11003:13
5Zbrojovka11003:13
6Hr. Králové11002:13
7Jablonec11002:13
8Baník11001:03
9Olomouc10011:20
10Pardubice10011:20
11Zlín10010:10
12Artis10012:40
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Sparta10011:30
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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