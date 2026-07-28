Ghana, Petržalka, Zlín. Po Nombilovi začíná bavit i Appiah, zůstane mu v týmu krajan?
Ten transfer se nečekaně táhl, ne že ne. Petrželka sice působí ve druhé slovenské lize, ale jednání o Franku Appiahovi ani trošku Zlínu neulehčila. Že by proto, že slyšela, kolik si moravský klub na trhu říká za Clentuse Nombila, jenž do města obuvi dorazil taky z bratislavského sídliště? Možná. Každopádně sportovní manažer Pavel Hoftych nakonec přestup dotáhl, podepsal s ghanským záložníkem tříletou smlouvu – a ten proti Baníku naznačil, proč měl Zlín takovou trpělivost.
Po prvním utkání nelze dělat ukvapené závěry. Ale chválit se může. A Frank Appiah, nová tvář na české scéně, si komplimenty za ligový debut zaslouží. „První zápas zvládl velmi dobře,“ měl jasno spoluhráč ze zálohy Tom Ulbrich, jemuž ghanské křidélko připravilo dvě fajnové příležitosti.
A u toho se zastavme. Jestli si totiž Zlín proti Baníku vytvářel nějaké nebezpečí, byl u toho Appiah. „Měl tam dobré momenty i pěkné centry,“ věděl trenér Bronislav Červenka. Posilu z Petržalky postavil na pravý kraj a Vlasij Sinjavskij s Jiřím Míčkem s ní měli dost práce. Koneckonců i na druhé straně Abdullahi Bewene, když si Appiah přeběhl a odtamtud zakroutil luxusní pas na Ulbrichovu hlavu. Za zmínku stojí i driblink: čtyři pokusy, všechny úspěšné. Fakt hrál dobře.
„Z druhé slovenské ligy je to velký skok, ale popasoval se s tím velice dobře. Snažil se, škoda, že to nekorunoval průnikem dovnitř. Umí to, byl pozitivem. Věřím, že v dalších zápasech se začne prosazovat i střelecky. Čím dřív se noví kluci adaptují, tím pro nás líp,“ popisoval trenér.