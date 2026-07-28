Hradec (zatím) spí. Votroci potřebují rozšířit kádr, přestupy se však nedaří dotáhnout
Černobílé společenství je nadšené ze vstupu do sezony, dvě výhry ve velkých duelech jsou tak trochu nad plán. Úspěch v derby s Pardubicemi v první ligové rundě následoval po opravdu nečekané výhře v Tromsö, kam Hradec Králové vyrazil k úvodnímu duelu 2. předkola Evropské ligy. To vše zvoní, současnost klubu je však v jedné otázce nedotažená. Kádr potřebuje vyztužit, jenže posily se nedaří lovit. Přitom jich na seznamu bylo původně devět a další jména se objevují postupně.
Ve čtvrtek má být při odvetě s ultrašikovnými Nory pětatřicet stupňů. Horko polévá i trenéra Davida Horejše, když mluví o letním transferovém okně. Hradec v něm totiž zatím není nijak šikovný ani úspěšný.
„Samozřejmě nechci si tady stěžovat, ale kádr potřebujeme rozšířit i zkvalitnit, to je třeba říct a o tom se bavíme neustále,“ pronesl po nedělním vítězství 2:1 nad Pardubicemi. To gólově zajistili starousedlíci Mick van Buren s Františkem Čechem. Na hřišti byli také Tom Slončík a Tomáš Wiesner, poslední posily.
Bohužel, ale také jediné… Přitom už v květnu po utkání v Jablonci, kde se Hradečtí přiblížili čtvrtému místu, kouč varoval: „Dojíždíme na šířku kádru. Před jarní částí nám odešli tři hráči základní sestavy – Sojka, Slončík a Elbel. Náhrada nepřišla.“
Po sezoně se vrátil do Sparty wingbek Martin Suchomel, klub ukončil smlouvu s Lukášem Čmelíkem, přišli dva zmínění, z dorostu se posunul Abdullahi Umar. To je vše v situaci, kdy Hradec hraje po více než třiceti letech evropské poháry.
Přitom trenérský štáb stvořil seznam devíti jmen, která by se mu zamlouvala, a také sportovní ředitel Petr Pojezný v rozhovoru pro klubový web potřebu potvrdil: „Pracujeme na alternativách posílení nejen, co se týče kvality, ale potřebujeme urgentně rozšířit také hráčský kádr, abychom mohli lépe reagovat na případné komplikace, které mohou během dlouhé sezony nastat.“
Děje se však jen málo. Kde má tým otazníky?
Brankář
Tady není posílení třeba, Adam Zadražil je klasicky famózní. Jenže pořád visí ve vzduchu zájem ze Slavie, který se může znovu naplno rozjet v případě odchodu Jindřicha Staňka. Hradec měl jako varianty Tomáše Koubka, ten zůstává v Liberci, a karvinského Vladimíra Neumana, kterého chtěl dotáhnout i v případě, že mág Zadražil zůstane. Jenže ani to se nedaří.
Stoper
Zásadní problém. Horejš má v tuto chvíli - při zranění lídra Tomáše Petráška - jen tři klasické střední obránce, a to využívá všechny ve složení Jakub Uhrinčať, Filip Čihák, František Čech. Alternativou jsou v nouzi wingbeci Daniel Horák a David Ludvíček. To je samozřejmě málo, proto se Hradec snažil o dohodu se Slavií. Denis Halinský byl ihned smeten ze stolu, Mikuláš Konečný už se skoro stěhoval, pak však zaujal Jindřicha Trpišovského natolik, že zůstal. Další jména nebyla připravena.
Wingbek
Vpravo Tomáš Wiesner, vlevo Horák, nachystáni Ludvíček a Lucas Kubr, možností je rovněž univerzál Jakub Kučera. Horejš však žádá další možnosti, Ludvíček a Kubr od něj totiž prakticky nedostávají herní čas. Jen první z nich nastoupil do derby na poslední minutu, druhý ani to ne. Vysněné bylo Suchomelovo setrvání, to však velmi rázně Sparta zatrhla, počítá s ním. V tuto chvíli není žádný další hráč na cestě.
Devítka
Ondřej Mihálik je už oblíbenec i tahoun, ale za ním je mezera. Marko Regža, zimní posila, se zatím rozhodně nevyplatil. Z dorostu se sice posunul nejlepší střelec ligy U19 Umar, toho však trenéři vidí spíše na desítce. Náznaky příchodů Luky Kulenoviče a Daniela Vašulína byly rychle zapomenuty. Proto odehrál Mihálik v prvních dvou střetech sezony celkem bez minuty plnou porci…
Kuol do Hradce? Nejedná se
Pár dotazů z Hradce Králové směr Letná proběhlo, ale (zatím) se akce, o níž se mluvilo v zákulisí, nerozběhla. Garang Kuol, mladý Australan, zůstává v týmu Briana Priskeho. „Nejedná se,“ řekl Sportu zdroj blízký vedení Sparty. Na post křídla či desítky se už Hradec snažil přivést svého odchovance Dennyho Samka z Karviné, přesun však nedopadl. Uvidí se, zda je Kuolův případ už definitivně u ledu, či ne.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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