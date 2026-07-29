Černé myšlenky, dvě operace a příprava ve Slavii. Heidenreich je zpátky po 1056 dnech
Tři roky prakticky nehrál, dvakrát musel na operaci s kolenem, protože nastaly nečekané komplikace. Najednou se ocitl v nesnázích a posledních šest měsíců neměl ani angažmá. „Byl to boj,“ připustil obránce David Heidenreich. Až před startem nové sezony uspěl na zkoušce v Bohemians, v jejichž dresu se v sobotním utkání v Teplicích (1:3) vrátil do první ligy. Bez ní vydržel nakonec přesně 1056 dnů.
Pro jiné hráče šlo pouze o další zápas, ale pro Heidenreicha o zatraceně důležitý moment kariéry. Bez přehánění – dá se říct, že ji opět restartoval. „Na tenhle moment jsem se hrozně těšil,“ přiznal na tiskové konferenci. Rozhodně neskrýval nadšení, i když Bohemians prohráli.
V Teplicích, kde v minulosti působil, měl na tribuně spoustu kamarádů a pochopitelně také rodinu. „Bylo to pro mě hodně speciální. Dolehlo to na mě, když jsem stál na hřišti a viděl, že se to děje. Krásně se ty šílené věci uzavřely zrovna na Stínadlech, které jsou pro mě srdcová záležitost. Chodil jsem na ně jako mladý kluk na fotbal,“ líčil Heidenreich.
Na trávníku vydržel nakonec 65 minut, ve druhém poločase ho nahradil spoluhráč Jan Vondra. „Nezklamal mě, ale je vidět, že dlouho nehrál. Chybí mu herní praxe,“ uvedl trenér Jaroslav Veselý. Následně vysvětlil nestandardní střídání: „Není ještě připravený na devadesát minut a za stavu, který se pro nás nevyvíjel dobře, jsme ho chtěli pošetřit. Bylo to plánované.“
Heidenreich se pochopitelně ani nezlobil, počítal s tím. „Strašně si vážím toho, jak se Bohemka ke mně zachovala. Postupně jsme navyšovali zátěž, a že jsem odehrál první ligové kolo, je třešnička na dortu,“ řekl bývalý mládežnický reprezentant, jehož si dřív vybrala Atalanta Bergamo.
V nejvyšší soutěži se objevil poprvé od 3. září 2023, tehdy hrál za Hradec Králové proti Sigmě (1:3). V novém angažmá se mu docela dařilo, v prvních sedmi podzimních zápasech patřil do užší rotace. Jenže potom přišla reprezentační pauza a v modelovém utkání si poranil koleno. „Pamatuju si všechno. Byl středeční trénink, v souboji mi to prdlo,“ vzpomínal v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Měl jsem hodně černé myšlenky
Když se za další rok v zimě vrátil na hřiště, nastupoval pouze za třetiligové béčko. V prvním mužstvu chodil akorát na lavičku, s čímž nebyl pochopitelně spokojený. A tak našel náhradní řešení a odešel na hostování do Prešova.
Na Slovensku naskočil do přípravy a odehrál tři utkání. „Pak přišel čtvrteční trénink, blbý pohyb, šel jsem do šlapáku a bohužel se to stalo znovu,“ odvyprávěl jeden z nejtěžších momentů slibně rozjeté kariéry, který ho posunul i lidsky.
Následně podstoupil druhou operaci a byl další měsíce mimo. „Měl jsem hodně černé myšlenky, když jsem zjistil, že koleno nedrží. Urvalo se a musel jsem znovu na operaci. Podržel mě doktor Avenarius, který mi řekl, že operoval dost kluků, kteří to měli podruhé,“ řekl Heidenreich. Lékařova slova ho prý výrazně uklidnila.
Rehabilitace, kterou si řešil kvůli nedohodě Hradce s Prešovem individuálně, se nakonec podařila. A i když byl od zimy volným hráčem, připravoval se s béčkem Slavie. Přitom během jara už komunikoval s trenérem Veselým, s nímž se dohodl na zkoušce v letní přípravě. Měl sice upravený režim a znatelné úlevy, ale nakonec prošel testy a podepsal roční smlouvu.
Možná přišel i jako náhrada za bývalého kapitána Lukáše Hůlku, momentálně hráče Liberce. „Měl smůlu, že se mu nepovedla jedna operace, a proto je vnímaný jako chronicky zraněný hráč,“ podotkl Veselý před startem sezony. „Věřím, že když s ním budeme dobře pracovat, může časem Hůlku skutečně nahradit. Teď ale na něj nechci nakládat víc, než je zdrávo. Musíme být v jeho případě trpěliví,“ doplnil.
Asi původně neplánoval, že Heidenreich nastoupí v základní sestavě už v prvním kole proti Teplicím. Dohnaly ho k tomu personální problémy na stoperské pozici. Byl sice u inkasovaných branek, ale čísla nemá vůbec špatná. Určitě jde o naději do dalších zápasů.
„Doufám, že budu přidávat další a další,“ přál si Heidenreich. „Je mi šestadvacet, mám toho dost za sebou, co se týče zranění, ale chci blbou zkušenost přetavit v pozitiva. Vážím si té šance,“ zakončil.
David Heidenreich proti Teplicím:
- odehrané minuty: 65
- přihrávky dopředu/úspěšné: 15/11
- přihrávky dozadu/úspěšné: 1/1
- progresivní přihrávky/úspěšné: 11/8
- přihrávky do útočné třetiny/úspěšné: 9/6
- defenzivní souboje/úspěšné: 3/1
- vzdušné souboje/úspěšné: 1/0
- fauly/získané: 4/0
- ztráty míče/na vlastní půli: 3/2
- zisky míče/na půli soupeře: 10/3
- (zdroj dat: Wyscout)
Stoperské možnosti Bohemians:
- David Heidenreich (26)
- Matěj Kadlec (24)
- David Lischka (28)
- Jakub Tichý (19)
- Jan Vondra (30)
David Heidenreich:
- Narozen: 24. června 2000 (26 let) v Ústí nad Labem
- Výška/váha: 191 cm/83 kg
- Pozice: obránce
- Klub: Bohemians
- Kariéra – mládež: Baník Most (2008/10), Baník Souš (2008/10), Baník Most (2010/14) FK Teplice (2014/16), Atalanta Bergamo (2016/20). Dospělí: FK Teplice (2020/21), Spal (2021/22), FK Jablonec (2022/23), FC Hradec Králové (2023/25), Tatran Prešov (2025), FC Hradec Králové (2025)
- V lize: 37 zápasů/1 gól/2 asistence
- V reprezentaci: U17 – 2/0, U18 – 5/1, U19 – 17/4, U20 – 1/0, U21 – 2/0
- Úspěchy: mistr Itálie U19 (2019, 2020)