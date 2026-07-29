Liga očima fanoušků: Plzeň? Jedním slovem katastrofa! Ve Slavii by všichni měli polknout ega
První kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí. Trenér Veselý nemá na Bohemce materiál, v Baníku panuje spokojenost s trenérem i posilami a z výkonu Plzně bolely oči. Ve Slavii je potřeba, aby všichni polkli vlastní ega a jednali ve prospěch klubu a Sparta? Ostuda bylo výstižné slovo. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a serveru iSport Liga očima fanoušků.
Bohemians Praha 1905
Co zlepšovat máme, materiál ne
Liga je zpátky. Na jednu stranu je fajn, že hrajeme v létě na trávnících a ne v zimě na blátě. Na druhou přiznávám, že vzhledem k uplynulému MS jsem fotbalu celkem přesycen a klidně bych ještě dva týdny vydržel. Léto nám na Bohemce příliš radosti nepřineslo. Mužstvo je na papíře slabší než na jaře a hned první kolo nám ukázalo, že máme co zlepšovat. Vlastně úplně všechno. Obrana pořádala den otevřených dveří a brankář má prsty minimálně v jednom gólu. Záloha vypadala všelijak, jenom ne dobře, a útok? Jedna parádní rána do klacku a jeden velmi dobře zužitkovaný centr. Nesrším optimismem už od přípravy a facka na Stínadlech byla větší, než bych čekal. Trenéři vědí, že po hodině budou sahat do obrany, a jako bonus takřka nemají možnost zareagovat na průběh hry, protože zkrátka není materiál. Jaroslav Veselý nechodí kolem horké kaše a na tiskovce pojmenoval problémy napřímo. Jsem rád a moc si přeju, aby stesky byly vyslyšeny a opravdu ještě nějaké posílení přišlo. Čeká nás těžká sezona, snad to nedopadne blamáží. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
Jsem spokojen s trenérem i posilami. Jen ten Frýďa…
Zní to až neuvěřitelně, ale Baník vytěžil z prvních kol v posledních sedmi letech pouze jediný bod. Po minulé tragické sezoně se mi líbily kroky sportovního vedení, které přivedlo trenéra Skuhravého, jemuž věřím, a spokojen jsem i s doplněním kádru. Všechny posily dávají hlavu a patu, pomohli jsme si na pozicích, kde jsme to nejvíce potřebovali. Už méně se mi ale líbila „volba“ kapitánů. S Jedlou problém nemám, ale v té trojce mi chybí Frýďa, který nás vyloženě dotlačil k záchraně… První poločas ve Zlíně byl docela nervózní a opatrný, šancí bylo pomálu. Ve druhém se naše hra zlepšila, šli jsme šťastným gólem do vedení a domácí až do konce zápasu do ničeho nepustili, snad až na jednu hlavičku. Radost jsem měl z výkonu našich mladíků: Jirka Míček si odbyl ligový debut a zvládl ho velmi dobře. Vít Škrkoň šel na hřiště v průběhu druhé půle a byl hodně cítit. Škoda jen té zablokované střely… V sobotu k nám přijede Slavia, očekávám plný dům, dobrý fotbal a věřím, že urveme i nějaké body. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Viktoria Plzeň
Bolí oči i srdce. Aby nebylo po boji o titul…
Start s Libercem? Jedním slovem katastrofa! Pár dní před ligou jako klub velkolepě vyhlásíme boj o titul s tím, že jsme udrželi opory (zároveň ale nepřišly žádné velké posily, o někom takovém se z nových hráčů vůbec nemůžeme bavit), máme „vysněného skvělého trenéra“ a podporu movitého majitele Strnada. Jenže na hřišti předvedeme toto! Za celý zápas nevystřelíme na libereckou bránu, vyjma proměněné penalty, a chlapci působí dojmem, jako kdyby se viděli na hřišti poprvé. A přitom mají za sebou celé soustředění! Kondici a taktiku mohli v týmu ladit dlouhé týdny a dokonale se nachystat. Místo toho přišlo totální zklamání. Tímhle způsobem se může stát, že za pár týdnů bude po boji o titul. Pokud se nezlepšíme, poztrácíme klidně deset bodů z třiceti možných. Přitom nás čeká relativně dobrý los – po Zbrojovce doma jedeme do Teplic a pak máme Zlín, to jsou povinné body. Přeju si zlepšení, pořád jde jen o první kolo. Ale zatím mi současná Viktorka nepřipomíná tu Viktorku, do které jsem se kdysi zamiloval. Dostala mě kvůli své výhradně kombinační, útočné a hlavně atraktivní hře. Teď z výkonů jenom bolí oči a srdce.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
Perfektní kolo i příklad, jak polknout ega
Hned na úvod nové sezony vyšlo perfektní kolo. Takové, ve kterém Slavia vyhraje a Sparta s Plzní svorně prohrají. Važme si toho, nestává se to tak často. Kdybych sledoval jen dění na hřišti, neměl bych o Slavii nejmenší obavy. Skvělé letní posílení, řada odchovanců v kádru, zatraktivnění herního projevu, blížící se Liga mistrů i reálná šance na obhajobu titulu. O klubu se ale v poslední době zdaleka nemluvilo jen v souvislosti s výkony a výsledky. Události posledního derby ho uvrhly do spirály, ze které se bude jen obtížně vymotávat. Za měsíc se nejspíš vrátíme do jiného Edenu. Bezpečnostní opatření naruší dříve bezstarostný zážitek otevřeného a průchozího stadionu, Tribuna Sever bude naladěná proti vedení klubu a jmenovitě Jaroslavu Tvrdíkovi, část fanoušků jen tak kotli neodpustí dění po derby, jiní budou špatně kousat setrvání Tomáše Chorého… Svým způsobem rozumím všem, ale jak z toho ven? Možná je na čase, aby všichni zainteresovaní polkli vlastní ega a jednali jen ve prospěch Slavie. Hráči i trenéři nám dali skvělý příklad.
Alois Veliký. 34 let, editor
Sparta Praha
Kdo viděl progres? Jestli bude Brunes odřízlý…
Závěry po prvním utkání nelze objektivně činit. Ale upozornit na některé nedostatky, přesněji chyby, to je fér. Něco napovídá skóre z posledních dvou zápasů – osm obdržených branek. Neřešme, že jedno z nich bylo přípravné, to je jenom výmluva. Co z prvků moderního fotbalu se podařilo dostat do hlav našich hráčů, resp. jim bylo trenéry ordinováno v průběhu ligové přestávky? Já tam nic nenašel. Proto se ptám, proč zase zanďour, přihrávky do šířky v hlemýždím tempu, jedna střela na branku za poločas. Že by inspirace Argentinou? Je v oblasti snů, že nám základní přetrvávající nedostatky odstraní avizovaná posila Guddal a Brunes? Bude-li zejména druhý z nich tak osamocen jako naši hrotoví útočníci a vydán na pospas tvrdé hře obránců, nevím. V Brně zklamalo celé mužstvo v čele s matadory Kadeřábkem a kapitánem Haraslínem. Pokud zaznělo po utkání z úst některých hráčů slovo ostuda, bylo to výstižné. I pan Priske se mohl vyjádřit přesněji. Trenér Plzně tak učinil, přestože se mu to může stát osudným. Není to ale chlapské?
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce