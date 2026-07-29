Ligový výkon? V žádném případě! Kouč Jelínek bude na Slovácku rozvazovat hlavy
Ve Slovácku se v létě hodně nakupovalo, nebo spíše pořizovalo, první kolo ale skončilo učiněnou katastrofou. Porážka 1:5 s mistrovskou Slavií je drsná. Mnohem víc než výsledek však šokoval zoufalý projev hostující party. Ligový výkon? „V žádném případě,“ nevymlouval se Jan Jelínek, nováček na lavičce. V sobotu do Uherského Hradiště dorazí brněnský Artis. Dojde na zajímavou srážku podceňovaných.
Vedli 1:0, proti nim stálo slávistické mládí. Sezonní otvírák měli precizně rozehraný, jenže pak přišel nevídaný kolaps. Jeden gól, za chvilku druhý a celkem čtyři do poločasu. Zkušeností natřískané Slovácko lapalo po dechu kvůli vlastním chybám, absenci agresivity, bojovnosti, organizace a snahy prát se o výsledek.
Vyústěním byl chaos v defenzivní činnosti. Do rozložené obrany vstupovali slávisté tak jednoduše. Jako nůž do másla. „Věděli jsme, že Slavia nebude po přípravě ještě úplně vyladěná. Šli jsme do vedení, ale to, co se odehrálo potom…“ mávl rukou trenér Jan Jelínek.
Jeho protějšek Jindřich Trpišovský většinou vysekne soupeři poklonu. Nečiní tak jen ze slušnosti, dovede si najít věci, které se mu u protivníka líbily. Po nedělním triumfu ale o Slovácku zarytě mlčel. Ani stopa po pochvale. Ostatně nebylo za co.
„Naše nedůsledné bránění v boxu rozhodlo o výsledku. Je pro mě obrovské zklamání, jak jsme prohráli v hlavách. Za první poločas jsme nakopli více míčů než za celou přípravu,“ nechápal trenér, který do Slovácka přišel od rezervy Slavie. „Jestli chceme být v lize odvážní a hrát fotbal, musíme pro to něco udělat. V Edenu jsem to neviděl, což je pro mě veliké zklamání. Mentální stránka hráčů a jejich nastavení bude téma v dalších týdnech.“
Vyhnat z hlavy strach a chmury bude klíčovou esencí pro případný sobotní triumf nad Artisem. Kdyby i v tomto testu Slovácko propadlo, automaticky by se odsoudilo k silně komplikované sezoně.
„V českém fotbale hráči mentálně padnou po jakékoli chybě. Pokud v nich chceme budovat herní sebevědomí, nesmí být v tenzi. Na Slavii jsem viděl obrovskou. Rozehrávka, na které pracujeme, se v naší hře vůbec nevyskytovala. Budu se ptát proč. Proč jsem neviděl odvahu, pohyb ani otvírání prostorů, ale jen pasivní přístup od zakládající řady. Tohle bude téma, to mě trápí více než obdržené branky. Když budeme hráčům rozvazovat nohy, musíme jim rozvázat i hlavy,“ prohlásil Jelínek.
V létě si Slovácko pořídilo na deset akvizic. Měly zastavit fázi ponoru a po čase se vydat do klidných vod. Na Slavii se v základní sestavě objevili David Štěpánek, Tihomir Kostadinov a David Puškáč. Oproti minulé sezoně se ale nic podstatného nezměnilo. Vše zůstalo při starém. Navíc největší letní posila Lukáš Vorlický, který měl dodat hře myšlenku a nebezpečnost, laboruje se zraněním a na brzký návrat do zápasového zatížení to nevypadá.
Slovácko v čele s Janem Jelínkem si bude muset poradit jinak. Ve druhém poločase proti Slavii aspoň částečně ucpalo díry v defenzivě. Od toho by se mělo odrazit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu