Hyského měl (zatím) podržet i Strnad. Ale jak dál? Představa nestačí, tlak roste
Vyhlásili odvážný útok na titul, jenže hned v prvním kole kousli do pořádně kyselého jablka. Prohra 1:3 vyvolala v ambiciózní Plzni poprask. Především způsob, jak lacino odevzdala sobotní úvodní duel Chance Ligy s Libercem – jedinou domácí střelou na bránu byla penalta Dávida Krčíka. Hned zkraje sezony se výrazně otřásá pozice trenéra Martina Hyského. Klidně může dojít k tomu, že v případě další ztráty (doma se Zbrojovkou) po necelých deseti měsících ve funkci skončí. „Tohle se nesmí opakovat,“ zdůrazňuje expert Sportu Stanislav Levý. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Viktoria opakovala před sezonou dvě věci – veřejně oznámila titulové ambice, zároveň z řad vedení, trenérů i hráčů neustále zaznívalo, že není možné předvádět výkyvy z minulé sezony (Hradec, Karviná, Zlín, Pardubice, Teplice…). Jenže přijde první kolo s Libercem a bum – jasná domácí prohra 1:3.
Pod Martinem Hyským šlo o několikáté, těžko odpustitelné zaváhání. Trenér měl pozici nahnutou už v průběhu jara, asi nejvíc v závěru základní části. Plzeň ztratila doma posledním nákopem výhru s Teplicemi (2:2), následně remizovala na Slavii (0:0) a především totálně zpackala výroční zápas s Pardubicemi (0:1). Mužstvo jelo s nožem na krku na Baník, proti zachraňujícímu týmu si odvezlo potřebnou výhru 1:0.
Následná povedená nadstavba (tři výhry, jedna remíza a prohra v posledním kole se Slavií, v němž už o nic nešlo) situaci kolem trenérského týmu uklidnila. Podle informací Sportu ale