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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 2. kolem: Adediran, Langhamer či Nowak

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Adam Papoušek
Chance Liga
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Už v pátek startuje další kolo české nejvyšší fotbalové soutěže. A tím pochopitelně opět vzrůstá aktivita Trenérů ve hře iSport Fantasy. Střídat, nebo nestřídat? Prodat a nakoupit nové hráče, nebo si ponechat volný přestup na další týden? Pomoci k těžkým rozhodováním mohou středeční změny hodnot vybraných fotbalistů. Koho se dotkly? Zapojte se do iSport Fantasy >>>

Filip Vedral

  • klub: Zbrojovka Brno
  • post: obránce
  • popularita: 6,2 %

Jiří Míček

  • klub: Baník Ostrava
  • post: obránce
  • popularita: 0,8 %

Wiktor Nowak

  • klub: Slavia Praha
  • post: záložník
  • popularita: 3,6 %

Tobias Boledovič

  • klub: Pardubice
  • post: obránce
  • popularita: 1,2 %

Tadeáš Vachoušek

  • klub: Zbrojovka Brno
  • post: útočník
  • popularita: 7,3 %

Daniel Langhamer

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: záložník
  • popularita: 3,5 %

Patrik Dulay

  • klub: Slovan Liberec
  • post: záložník
  • popularita: 2,2 %

Jiří Klíma

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: útočník
  • popularita: 2,8 %

Quadri Adediran

  • klub: Artis Brno
  • post: útočník
  • popularita: 13 %

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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