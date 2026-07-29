Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 2. kolem: Adediran, Langhamer či Nowak
Už v pátek startuje další kolo české nejvyšší fotbalové soutěže. A tím pochopitelně opět vzrůstá aktivita Trenérů ve hře iSport Fantasy. Střídat, nebo nestřídat? Prodat a nakoupit nové hráče, nebo si ponechat volný přestup na další týden? Pomoci k těžkým rozhodováním mohou středeční změny hodnot vybraných fotbalistů. Koho se dotkly? Zapojte se do iSport Fantasy >>>
Filip Vedral
- klub: Zbrojovka Brno
- post: obránce
- popularita: 6,2 %
Jiří Míček
- klub: Baník Ostrava
- post: obránce
- popularita: 0,8 %
Wiktor Nowak
- klub: Slavia Praha
- post: záložník
- popularita: 3,6 %
Tobias Boledovič
- klub: Pardubice
- post: obránce
- popularita: 1,2 %
Tadeáš Vachoušek
- klub: Zbrojovka Brno
- post: útočník
- popularita: 7,3 %
Daniel Langhamer
- klub: Mladá Boleslav
- post: záložník
- popularita: 3,5 %
Patrik Dulay
- klub: Slovan Liberec
- post: záložník
- popularita: 2,2 %
Jiří Klíma
- klub: Mladá Boleslav
- post: útočník
- popularita: 2,8 %
Quadri Adediran
- klub: Artis Brno
- post: útočník
- popularita: 13 %