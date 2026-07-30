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Náhrada za Šturma? Olomouc půl roku řeší reprezentanta z mistrovství světa v Americe

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Katastrofální bránění Sparty a omyly Martina Hyského. Může se Liberec vklínit do TOP3? • Zdroj: iSport.cz
Na světovém šampionátu nastoupil Marko Farji do dvou duelů, proti Norsku bránil Davida Mollera Wolfeho
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Zleva trenér A-týmu a generální sportovní manažer Pavel Hapal a předseda představenstva SK Sigma Olomouc Ondřej Navrátil na tiskové konferenci před začátkem nové sezony
Pavel Hapal, trenér a generální sportovní manažer SK Sigma Olomouc během předsezonní tiskové konference
Obránce Jan Král hovoří na tiskové konferenci před začátkem nové sezony
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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V zimě transfer neklapnul, ale nikdy neříkej nikdy... Ostatně případ Marka Solda je toho důkazem, toho se taky Olomouci podařilo získat z Dinama Záhřeb až po půl roce od prvního kontaktu. Podle informací webu iSport má Sigma dlouhodobě na listu křídelníka Marka Farjiho z italských Benátek, který si v dresu Iráku zahrál na nedávném mistrovství světa v Americe. Jaká je aktuální situace?

Není to onen levý wingbek, kterého Hanáci intenzivně shánějí. Ale zajímavým fotbalistou bezesporu je a na seznamu potenciálních posil v kancelářích Androva stadionu figuruje taky.

Seznamte se: Marko Farji z Benátek. Dvaadvacet let, čtrnáct startů za irácký národní tým včetně dvou na mistrovství světa v Americe (proti Norsku a Francii), ideální pozice levé křídlo nebo podhrot.

Ano, podobnost s Danijelem Šturmem je zřejmá, stačí si pustit videa s Farjiho akcemi. Kdybyste nevěděli, o koho jde, klidně si ho se Slovincem, za nějž Slavia dala přes sto milionů korun, spletete. Nadstandardní technická

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