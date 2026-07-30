Náhrada za Šturma? Olomouc půl roku řeší reprezentanta z mistrovství světa v Americe
V zimě transfer neklapnul, ale nikdy neříkej nikdy... Ostatně případ Marka Solda je toho důkazem, toho se taky Olomouci podařilo získat z Dinama Záhřeb až po půl roce od prvního kontaktu. Podle informací webu iSport má Sigma dlouhodobě na listu křídelníka Marka Farjiho z italských Benátek, který si v dresu Iráku zahrál na nedávném mistrovství světa v Americe. Jaká je aktuální situace?
Není to onen levý wingbek, kterého Hanáci intenzivně shánějí. Ale zajímavým fotbalistou bezesporu je a na seznamu potenciálních posil v kancelářích Androva stadionu figuruje taky.
Seznamte se: Marko Farji z Benátek. Dvaadvacet let, čtrnáct startů za irácký národní tým včetně dvou na mistrovství světa v Americe (proti Norsku a Francii), ideální pozice levé křídlo nebo podhrot.
Ano, podobnost s Danijelem Šturmem je zřejmá, stačí si pustit videa s Farjiho akcemi. Kdybyste nevěděli, o koho jde, klidně si ho se Slovincem, za nějž Slavia dala přes sto milionů korun, spletete. Nadstandardní technická