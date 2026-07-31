Překvapení mezi posilami: Nowak ukázal gólový čich i rezervy. Datový rozdíl se Sadílkem
V záplavě technicky a rychlostně vybavených posil Slavie polský záložník Wiktor Nowak vyčnívá, se 190 centimetry neohromuje ladným pohybem ani kouzly s míčem, přesto se ukázalo, že i tito pracanti a fotbaloví dělníci jsou na hřišti stále potřeba. Právě on se stal se dvěma góly nečekaným hrdinou prvního kola. Jak ale poukazují data z prvního zápasu, je ještě na čem pracovat. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Před začátkem sezony popsal datový analytik Opty Jakub Kadrnožka dlouhonohého Nowaka jako ofenzivnějšího Tomáše Součka. Jindřich Trpišovský v něčem souhlasil, v něčem ne úplně. „Podobnost je, byť vzdálená. Ztotožňuje je síla v boxu, tam byl ale Suk silný při standardkách, Wiktor dotahuje box a má dobrou střelu oběma nohama. To je jeho X faktor. Jeho přednosti budou vždy víc v ofenzivě než v defenzivě,“ popsal.
První kolo tato srovnání do jisté míry potvrdilo. Čich na góly se projevil dvakrát a Nowak se jen tak mimochodem stal prvním hráčem od roku 2022, který zapsal při svém ligovém debutu dvě branky (tehdy Jakub Urbanec za Teplice). A ať je statistika úplná, je první slávistou, kterému se to povedlo od od Pavla Novotného (1993).
Nowak navíc zapsal 5 doteků ve vápně, pouze o jeden méně než útočník Mojmír Chytil. Jen tři další hráči měli v prvním kole více (Mercado, Mašek, Sinjavskij). Potvrdil se i velmi aktivní pohyb, a to po celých 70 minut, co strávil na hřišti. Jak ukazuje mapa pohybu z posledních pěti utkání (viz obrázek), není to překvapení. Mládežnický reprezentant chce běhat všude a hodně.