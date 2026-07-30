Na tréninky vlakem, nehrál a byl nasr… říká Čechův táta. Teď tichá síla Hradce roste
V klubu je od pěti let, dres změnil jen na pár měsíců, když se potřeboval otrkat. „Hradečák,“ usměje se trenér David Horejš, když mluví o Františku Čechovi. Osmadvacetiletý stoper je sice nenápadný, jeho role v týmu však vylétla vzhůru. A nejde jen o to, že nedělní derby s Pardubicemi rozsekl vítěznou hlavičkou. Další úspěch plánuje přidat ve čtvrtek, ve třicetistupňové výhni se bude kopat odveta 2. předkola Evropské ligy, pod lízátka dorazí silné Tromsö, které „votroci“ v prvním duelu překvapili výhrou 1:0. Čech za polárním kruhem zahrál klasicky, spolehlivě.
Květen 2017 se blížil ke konci, hrálo se poslední kolo ligy. Hradec už nemohl odvrátit pád níž. Přijela Bohemka, rozhodl mladý stoper František Čech, jehož na závěrečná tři kola vytáhl z dorostu osudový trenér Karel Havlíček, když se přesunul k prvnímu mančaftu.
„Byl to poslední ligový gól na starém Malšáku,“ ihned si vzpomene Radovan Čech, táta současné hradecké opory, rovněž fotbalista, který už tedy předlouhou kariéru v místní Lokomotivě uzavřel - v jedenapadesáti letech. „Zajdu si na tenis, s Fandou na padel, to mě nebolí,“ popíše stavy, jež zná každý, kdo kopal do výrazně veteránského věku. Věřte!
Nakonec i současně poslední trefu „votroků“ v nové aréně zapsal hráč s číslem 25. Táta nebyl na stadionu, nýbrž na dovolené v Chorvatsku. „Nečekal jsem, že půjdou kluci do pohárů. Pořád nejsem klidný, řval jsem jako blázen,“ přiznává.
Než nedělní večer nastal, musel elegantní stoper vybrat pár zatáček v kariéře. Nyní se zdá, že se mu to povedlo. První se před ním objevila na začátku podzimu 2018. Trenér Zdenko Frťala ho nestavěl, ve dvaceti se proto poprvé (a zatím naposledy) vydal na jinou adresu. Poznal složitost třetí ligy v Ústí nad Orlicí. „Frťa měl prostě jiné koně. Moc se mu tam nechtělo, ale neměl na výběr. Poslali ho tam. Dneska si říkám, že mu to pomohlo. Jezdil vlakem na trénink, vlakem zpátky,“ vzpomíná Čech starší.
Epizoda trvala rok, ani poté to však stoper neměl jednoduché. Neustále se kupříkladu zpochybňovala jeho výška, měří 179 centimetrů, což je na středního obránce spíše méně než více. Nezapomeňte, že vedle něj nejčastěji hrají Tomáš Petrášek (199 cm) a Filip Čihák (190 cm). „Ale třeba Karel Havlíček to neřešil. Fanda začínal jako útočník, pak záložník, ale on ho dal dozadu. Dobře čte hru, je mazaný,“ upozorňuje táta. Nakonec to byl dobrý tah, s Jakubem Martincem, s nímž nastupoval ve dvojici, to dotáhli do ligy.
V následující fázi pod Miroslavem Koubkem měl Čech slušné vytížení, ale po příchodu Davida Horejše zapadl. Šest startů za sezonu, toť nízké číslo. Tehdy říkal kouč Havlíček: „Fanda má jednu nevýhodu. Když nehraje, tak se nekousne, nemá takovou vůli to zlomit.“
Zlom v Boleslavi
Časy se však mění. Pomyslná vzpruha přišla pro kluka, který v první a druhé třídě přidával k fotbalu i hokej, kde nastupoval společně s nynější českou defenzivní hvězdou Filipem Hronkem, v půlce srpna minulého roku. To nastoupil do utkání v Mladé Boleslavi, přes prohru zaujal a od té doby patří do základní sestavy.
„Když dostal prostor, najednou začal hrát, začali jsme sbírat body a nebyl důvod nic měnit. On si šanci výkony zasloužil. Myslím si, že i změnil přístup k fotbalu a dneska je to pro nás důležitý hráč a velice dobrý stoper,“ chválí Horejš. „Když rok nehrál, byl nasr… Myslel si, že si ho neváží. Teď jsem si taky všiml, že maká víc. Dává tomu všechno,“ přitaká táta. „Zakousl se, přesně takového Feryho potřebujeme,“ potvrdil změnu před časem lídr mužstva i obrany Petrášek.
„Vím, že si prošel těžším obdobím, ale vykopal si to,“ přihodí další kompliment kapitán černobílých Vladimír Darida. „V defenzivě je velmi silný, a kdyby ještě dával góly jako proti Pardubicím,“ zadoufá necelých třicet hodin před odvetou s Tromsö.
Pokud by se to povedlo, Čech by vyrazil na rozhovory. To vemte jed. Dřív to s ním bylo složitější, byl zakřiknutý, nemluvný. „Je introvert,“ souhlasí táta. „Ale myslím, že se v poslední době rozkecal,“ potvrdí dojem z venku. „Je tichý i v kabině. Ale já ho beru jako tichou sílu,“ říká Darida.
Všechno prostě zapadá. „Víme to, proto jsme se v zimě dohodnuli na prodloužení smlouvy,“ poznamená Horejš. Ano, Čech bude pokračovat v klubu, v němž vyrostl, ještě minimálně tři roky. Třeba v něm stráví celou profesionální kariéru. „To by nebylo špatný, ne,“ prohodí táta.
Rozhodně. AC Milán mělo Paola Maldiniho, AS Řím Francesca Tottiho. Jasně, to jsme ve vyšší lize, ale věrnost se počítá. Fanoušci ji milují.
FRANTIŠEK ČECH
Narozen: 12. června 1998 (28 let) v Hradci Králové
Výška/váha: 179 cm/73 kg
Pozice: obránce
Klub: FC Hradec Králové
Kariéra - mládež: FC Hradec Králové (2004 - 2017). Dospělí: FC Hradec Králové (2017 - 2018), Jiskra Ústí nad Orlicí (2018 - 2019), FC Hradec Králové (2019 - dosud)
V lize: 101 zápasů/3 góly/0 asistencí
V reprezentaci: U16 - 1/0, U19 - 6/0
Úspěchy: Účastník EURO U19 (2017), postup do Chance ligy (2021)
František Čech v lize
Sezony: 7
Zápasy: 101
Minuty: 8370
Góly: 3
Asistence: 0
xG/na 90 minut: 3,46/0,04
Střely na 90 minut/na bránu: 0,24/31,8 %
Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 31,63/84,7 %
Dlouhé pasy na 90 minut/úspěšné: 3,9/52,6 %
Přihrávky do horní třetiny na 90 minut/úspěšné: 3,68/67,8 %
Souboje na 90 minut/úspěšné: 15,41/58,9 %
Defenzivní souboje na 90 minut/úspěšné: 7,69/65,5 %
Hlavičkové souboje na 90 minut/úspěšné: 3,0í/48,8 %
Zachycené míče na 90 minut: 5,58
Žluté karty: 18
Červené karty: 2
Zdroj: Wyscout