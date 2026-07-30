Jak se v lize ukázaly posily: premiéry snů, důležité role i tristní výkon Chorvata ze Sigmy
Oživit kádr novými hráči – to je jasný úkol pro všechny kluby během přestupového období. Jak se to zatím podařilo těm českým? Jasně, po prvním kole nové sezony Chance Ligy je předčasné vynášet finální soudy, něco už ale úvodní zápasy naznačily. Skvěle se ukázaly nové tváře ve Slavii, spokojení zatím mohou být i v Liberci nebo v brněnské Zbrojovce. A kde od posil naopak čekají mnohem víc? Projděte si velký přehled deníku Sport a serveru iSport.
Slavia
- První kolo: Slovácko 5:1
- Odhadovaná letní investice: 29 milionů eur (701 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Ange N’Guessan, Wiktor Nowak, Danijel Šturm
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 7,3
Jak si nové tváře vedly: Z armády nových hráčů se nakonec vedle odchovanců i navrátilců z hostování postavily „jen“ tři. A ve dvou případech šlo o premiéry snů. Dvougólový Nowak byl vidět i v mezihře, ale podobně výtečný dojem zanechal i Danijel Šturm, který byl u tří branek a potvrdil velká očekávání. Za těmi je zatím mírně N’Guessan, který nepřečetl situaci u branky Slovácka, zároveň hrál neustále na hraně faulu a karty. Zvládl to solidně, ale musí se sehrát.
Sparta
- První kolo: Zbrojovka 1:3
- Odhadovaná letní investice: 15 milionů eur (363 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Josimar Alcócer
- Známka deníku Sport po prvním kole: 4
Jak si nové tváře vedly: Nejsledovanější import zůstal v Praze, Brunes byl v den zápasu teprve představený. Alcócer nastoupil na pravém křídle, ale nijak zvlášť nezaujal. V soubojích postrádal víc odvahy, centry nevzbudily rozruch. Nejlíp vypadal Karabec, jehož lze po dvou letech hostování v zahraničí považovat za nováčka v kádru. Ve druhé půli šel nahoru, dvakrát trefil brankovou konstrukci a nebezpečně zahrával standardní situace. Rozhodně byl nejlepším sparťanem.
Plzeň
- První kolo: Liberec 1:3
- Odhadovaná letní investice: 8 milionů eur (194 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: nikdo
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 3,5
Jak si nové tváře vedly: Čtyři letní posily plus navrátilec z hostování Christophe Kabongo usedly proti Liberci na lavičku. Boháč s Pirgičem zasáhli do druhé půle, Martin Hyský reagoval na mizerný první poločas. Boháč na pravé straně nepřesvědčil - kazil balony, nepřinášel žádnou nadstavbu. Pirgič působil výrazně lépe, na pozici šestky pomohl uklidnit střed pole. Z plzeňské mizérie ale nevylezl. Čeká se od něj ještě větší herní přínos, z nových tváří má do základu jednoznačně nejblíž.
Liberec
- První kolo: Plzeň 3:1
- Odhadovaná letní investice: 4,5 milionů eur (109 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Vasil Kušej, Lukáš Hůlka
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 6,5
Jak si nové tváře vedly: Jan Bořil kvůli trestu ještě pomáhal trenérům svými postřehy u lavičky, dvě zkušené posily už v Plzni naskočily v základu. Lukáš Hůlka si počínal suverénně a přesně plnil to, proč si ho na sever Čech vytáhli z Bohemians. Kvalitní restart po útlumu v Edenu předvedl Vasil Kušej. Na podhrotu výrazně ožil, spolupráce s Dulayem, Hodoušem a Maškem vypadala vepředu velmi slibně. Po jeho rohu šel Liberec do vedení.
Olomouc
- První kolo: Jablonec 1:2
- Odhadovaná letní investice: 4 miliony eur (97 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Marko Soldo
- Známka deníku Sport po prvním kole: 3
Jak si nová tvář vedla: Bohužel pro Hanáky tristně. Soldo se postavil na pozici levé desítky pod hrota Sejka, ale předchozího lídra Šturma nenahradil ani procentíčkem. Dvaadvacetiletý Chorvat se po hřišti ploužil, zbytečně fauloval před vlastní šestnáctkou, přístup neměl ideální. Taky na to na tiskovce narážel i trenér Hapal. Nákup z Dinama Záhřeb za dva miliony eur musí pořádně přidat.
Baník Ostrava
- První kolo: Zlín 1:0
- Odhadovaná letní investice: 4 miliony eur (97 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Jevgenij Skyba
- Známka deníku Sport po prvním kole: 7
Jak si nová tvář vedla: Skvěle. Ukrajinský stoper, který na jaře zaujal v Karviné, se postavil na pravou stranu obranného tria a nejenže zpevnil defenzivu bezchybným výkonem, ale snažil se podporovat i ofenzivní fázi. Skyba byl nejlepším hráčem Baníku, deník Sport mu dal známku 7. Měl by navzdory zvyšující se konkurenci i nadále patřit mezi pilíře základní sestavy.
Zbrojovka Brno
- První kolo: Sparta 3:1
- Odhadovaná letní investice: 4 miliony eur (97 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Amadou Dante, Lukáš Penxa, Daniel Vašulín, Lucky Ezeh
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 7,3
Jak si nové tváře vedly: Všichni čtyři nováčci byli pro domácí důležitými personami. Tři z nich si dokonce zapsali body za góly a asistence. Útočníci Daniel Vašulín s Luckym Ezehem skórovali, levý bek Amadou Dante nahrál krásným centrem na zásah číslo tři a po jeho dohraném rohu padla druhá branka. Velmi dobře zapadl rovněž Lukáš Penxa, který nastoupil na pozici pravého záložníka. Ke konci se dostali do hry také Hunal, Vaníček a Zmrhal.
Artis Brno
- První kolo: Mladá Boleslav 2:4
- Odhadovaná letní investice: 3 miliony eur (72,5 milionu korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Stoppen, Glossoa, Šimek, Preisler, Carlén, Papalelé, Alégué, Ndiaye
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 5,5
Jak si nové tváře vedly: Schopností vyhrávat osobní souboje upoutal švédský záložník Adam Carlén, jenž může být pro Artis zajímavý. Brankář Tadeáš Stoppen měl dva dobré zákroky, ale čtyři inkasované góly nejsou nikdy dobrá vizitka. Kooperace se stopery nebyla v pořádku. Nepřesvědčil pravý bek Glossoa, host ze Slavie. Nalevo nedohrál Preisler, který byl v závěru vyloučený. Lépe se uvedli ofenzivní borci v čele s Papalelém, jenž připravil Adediranovi dva góly. Ještě víc se v blízké budoucnosti čeká od Aléguého. Hroťák Ndiaye byl platný.
Pardubice
- První kolo: Hradec Králové 1:2
- Odhadovaná letní investice: 2,5 milionu eur (60 milionů korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Václav Drchal, Marek Icha
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 4
Jak si nové tváře vedly: Icha nastoupil ve středu defenzivní trojky, kde měl využít zkušenosti z pozice centrálního záložníka. Zahrál slušně, i když ho jednou náramně vykoupal patičkou domácí útočník Ondřej Mihálik. Zato Drchal nebyl prakticky vidět, proto ho trenér Jan Trousil stáhl už o poločase. Ofenzivní formace s výjimkou kapitána Vojtěcha Patráka nefungovala. Chvíli před koncem se na place objevila i třetí posila, stoper Mouhamed Traore z Dukly.
Hradec Králové
- První kolo: Pardubice 2:1
- Odhadovaná letní investice: 2 miliony eur (48,5 milionu korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Tom Slončík, Tomáš Wiesner
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 4
Jak si nové tváře vedly: Přišla velká jména, ne že ne. Jenže oba pánové mají za sebou těžká období. Slončík v Plzni na jaře prakticky nehrál. Wiesner odešel do Ameriky ze Sparty jako rekonvalescent s těžkým zraněním kolena. Uzdravil se, v Houstonu se však neprosadil. Proto se vrátil do Česka. V prvních dvou utkáních (vedle Pardubic také v pohárovém střetu v Tromsö) však ani jeden neudělal díru do světa. Hradec od obou rozhodně čeká víc.
Teplice
- První kolo: Bohemians 3:1
- Odhadovaná letní investice: 2 miliony eur (48,5 milionu korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Oskar Vientiess, Marcel Čermák
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 6
Jak si nové tváře vedly: Obě se ukázaly jako důležité součástky nového herního stylu. Čermák je driblér a kreativec, málokdy se stane, že na hřišti není vidět. I proti Bohemians zářil, dovolil si i pár drzých manévrů, chce to jen vylepšit standardní situace. Poměr cena/přínos může být jedním z transferů léta. Lotyš Vientiess překvapil dobrou konstruktivní rozehrávkou mezi řadami, sebevědomí ale bylo někdy příliš. Jako kličkující ztratil míč a Matoušek následně trefil břevno.
Slovácko
- První kolo: Slavia 1:5
- Odhadovaná letní investice: 2 miliony eur (48,5 milionůu korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: David Štěpánek, Tomáš Král, Tihomir Kostadinov, David Puškáč
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 3,5
Jak si nové tváře vedly: Pomalu to nemohlo být horší. Nejobstojněji dopadl Puškáč, který stáhl několik dlouhých balonů a pak si připsal i asistenci pro Jurošku. Zbytek? Defenzivní tragédie. Král byl minimálně u dvou branek, jeho pokusy o krátkou i dlouho rozehrávky končily katastrofálně. Kostadinov se vykašlal na Nowaka u druhého gólu a Štěpánka celý zápas trápila rychlost soupeřů. Nová krev na Slovácku se zdá spíš jako sběr nechtěných hráčů z ligy.
Jablonec
- První kolo: Olomouc 2:1
- Odhadovaná letní investice: 2 miliony eur (48,5 milionu korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: Dušan Pavlovič, Jiří Sláma
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 5,5
Jak si nové tváře vedly: Slušně, což bylo zapříčiněno i výborným výkonem celého týmu. Sláma se postavil na levý kraj obranné čtyřky, Pavlovič hned vedle něj na pozici stopera. Ze hry Sigmu nepustili Jablonečtí do vážnější šance, dvaadvacetiletý Srb zaspal akorát u standardní situace, kdy neuhlídal Lurvinka. Zbytek utkání nicméně po boku zkušeného krajana Tekijaškiho zvládl bezproblémově. V rámci rotace si brzy zahrají i další nové tváře v kádru kouče Kozla.
Zlín
- První kolo: Baník 0:1
- Odhadovaná letní investice: 500 tisíc eur (12 milionů korun)
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 5,3
- Kdo z posil nastoupil v základu: Ondřej Kukučka, Frank Appiah, Daniel Šmiga
Jak si nové tváře vedly: Pro Kukučku se Šmigou, ostravské odchovance silného ročníku 2004, byl start proti Baníku i vzhledem k okolnostem jejich tehdejších odchodů do pražských „S“ dost pikantní. Stoper Kukučka si proti Jurečkovi s Gningem vedl dobře, útočník Šmiga byl úplně odříznutý a vůbec se nedostal do hry. Nejvíce zaujal křídelník Appiah, posila z druholigové slovenské Petržalky trápila Slezany rychlostí a vytvářela spoluhráčům zajímavé šance. Až se časem zdravotně dají do kupy i další nováčci, měli by okysličit zlínskou sestavu také oni.
Bohemians
- První kolo: Teplice 1:3
- Odhadovaná letní investice: 200 tisíc eur (4,8 milionu korun)
- Kdo z posil nastoupil v základu: David Heidenreich, Václav Pilař, Ladislav Almási
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: 6
Jak si nové tváře vedly: Už pár let platí, že Bohemians toho dělají na trhu málo, ale obvykle se trefí. Potvrdil to nesmírně živý výkon Václava Pilaře, který má stále rychlost, dravost i driblink, obránce Bílka pořádně trápil. Vytvořil i gólovou akci, na konci které byl Ladislav Almási. Ten kromě branky hlavou přidal i solidní mezihru, navíc vypadal skvěle kondičně. David Heidenreich měl smolnou roli u první branky, ale na to, že hrál po 1057 dnech, rozhodně nezklamal.
Mladá Boleslav
- První kolo: Artis Brno 4:2
- Odhadovaná letní investice: 0 milionů eur
- Kdo z posil nastoupil v základu: nikdo
- Průměrná známka deníku Sport po prvním kole: -
Jak si nové tváře vedly: V Boleslavi se na svěží vítr stále čeká, zatím se sází na prověřený kádr z minulé sezony. Jedinou dosavadní posilou do pole je zatím Filip Špatenka na hostování, který proti Artisu naskočil až v 83. minutě. Na základě pár minut je těžké soudit, s míčem se potkal jen párkrát, ale díky jeho krásné ulici došlo k červené kartě Preislera.