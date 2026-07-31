Sparta s Plzní mají co napravovat. Vyfárá Slavia v Ostravě všechny body?
První kolo české ligy nabídlo několik překvapení. Mezi nimi prohry Sparty i Plzně. Oba týmy potřebují v následujícím klání bezpodmínečně zvítězit. Jestli se jim to povede, řešili David Sobišek, Jakub Podaný a manažer A-týmu fotbalových Pardubic Kamil Vacek v nové epizodě Footcast Preview.
Zápas kola: Baník Ostrava - Slavia Praha
Oba celky v úvodním kole nové sezony zvítězily. Baník vyhrál šťastnou tečí ve Zlíně, Slavia doma smetla Slovácko pěti góly. Ostravané uhráli pod novým koučem Romanem Skuhravým čisté konto a zopakovat něco podobného bude hodně velká fuška. Slávistický tým je z kraje ročníku stále ještě neskutečně široký a dá se očekávat postupné zapojení reprezentantů. Nedivili bychom se, kdyby byli v základu Provod s Chaloupkem, kteří šli proti Slovácku do hry z lavičky. Sešívaní zvítězí, ale domácí budou velmi vzdorovat.
Hráč ke sledování: Jonatan Braut Brunes (Sparta Praha)
Nejdražší posila pražské Sparty v klubové historii si může připsat proti Zlínu první minuty a my si myslíme, že naskočí hned od začátku utkání. Když za někoho dáte 5-6 milionů euro, nebudete ho schovávat na lavici a postupně mu dávkovat minuty. Sparta zlepší svůj celkový výkon, Brunes bude cítit a nedivili bychom se, kdyby dal i premiérovou branku ve sparťanském dresu.
Je tu druhé ligové kolo! Vyhrají poprvé v ročníku Sparta a Plzeň? Potvrdí Slavia roli favororita na těžké půdě v Ostravě? Dokáží navázat Liberec s Teplicemi na kvalitní výkony z minulého kola? Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00.