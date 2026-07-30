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Řízení se Slavií za derby se zastavilo. Opatření klubu jsou dostatečná, zní z ministerstva

Jaroslav Tvrdík s Pavlem Tykačem na tribuně během zápasu Slavie s Jabloncem
Jaroslav Tvrdík s Pavlem Tykačem na tribuně během zápasu Slavie s JabloncemZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Wiktor Nowak si v prvním ligovém startu připsal dva góly
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci
Wiktor Nowak si v prvním ligovém startu připsal dva góly
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci
Wiktor Nowak si v prvním ligovém startu připsal dva góly
Wiktor Nowak si v prvním ligovém startu připsal dva góly
Wiktor Nowak si v prvním ligovém startu připsal dva góly
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné.

„Fotbalovému klubu nebyla uložena sankce spočívající v povinnosti konat určená soutěžní utkání bez účasti návštěvníků. Zastavení řízení však nijak nezmírňuje závažnost zjištěných pochybení ani odpovědnost SK Slavia Praha za nedostatečné zabezpečení utkání,“ zdůraznilo ministerstvo.

Fanoušci Slavie 9. května během zápasu se Spartou v nastaveném čase vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty. Úřadující mistři ligy dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami. Klub zpřísnil bezpečnostní opatření. Do hlediště nebude možné vzít si předměty větší, než je formát papíru A4. Na stadionu bude zakázáno zahalovat si obličej, zároveň Slavia vyhlásila nulovou toleranci pyrotechnice. Obviněným fanouškům doživotně zakázala vstup na stadion a uložila jim smluvní pokuty v maximální stanovené výši 50.000 korun

Ministerstvo vnitro konstatovalo, že Slavia závažným způsobem porušila své zákonné povinnosti při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. „Fotbalový klub zejména nezajistil dostatečné personální a organizační zabezpečení rizikových prostor, nezabránil hromadnému vniknutí fanoušků na hrací plochu, dostatečně neochránil sektor hostujících fanoušků a včas nepožádal Policii České republiky o součinnost při zajišťování a obnovení pokojného stavu,“ uvedl úřad.

Při rozhodování o uložení sankce ministerstvo jako správní orgán muselo respektovat zásady přiměřenosti a předvídatelnosti. „Přihlédlo proto ke své dosavadní rozhodovací praxi v předchozích skutkově obdobných případech, k již uloženému disciplinárnímu trestu Ligové fotbalové asociace, a zejména k rozsahu konkrétních personálních, technických a organizačních opatření, která fotbalový klub přijal nebo prokazatelně realizuje,“ vysvětlilo.

Uložené disciplinární tresty a přijatá opatření klubu podle vnitra naplnily preventivní účel zákona o sportu, a proto podle ministerstva nebylo nutné přistoupit k uzavření stadionu jako jediné možné sankci. „Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi,“ dodalo.

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