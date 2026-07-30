Sparta řeší oslabený střed zálohy: zajímá se o hráče z ligy, typ jako Kairinen
Návrat do české ligy zvládl na výbornou, v minulé sezoně náramně bavil v dresu Mladé Boleslavi. Fotbalista Roman Macek se dokonce podle datových analýz zařadil mezi nejlepší střední záložníky v soutěži. Zřejmě i proto o 29letého hráče momentálně usiluje Sparta, která se po nevydařeném startu do nové sezony pustila do přestupových jednání.
Když Sparta pustila na začátku července Kaana Kairinena na přestup do AEK Athény, počítala s přímou náhradou v podobě Siverta Mannsverka. Čtyřiadvacetiletý norský hráč, za něhož Letenští zaplatili 2,5 milionu eur (zhruba 60 milionů korun), naskočil na pozici šestky do dvou přípravných zápasů proti Opavě (4:1) a Gamba Ósaka (3:0).
Do dalších duelů ho nepustilo poranění kolena, zmeškal i start ligové sezony. „Měl být jasnou náhradou za Kairinena, ale jeho zranění je velká rána,“ reagoval trenér Brian Priske ještě před začátkem soutěžního ročníku. „Pokud se ukáže, že potřebujeme za zraněné hráče ještě posílit, budeme připravení,“ poznamenal. K dispozici totiž nejsou ani jiné varianty Magnus Kofod Andersen a Patrik Vydra.
Proti Zbrojovce (1:3) nastoupil na Kairinenově pozici Andrew Irving, v jeho blízkosti se pak pohybovali Hugo Sochůrek a víc ofenzivně laděný Adam Karabec. „Sparta se snažila hrát kombinačně při zakládání akcí, ale nedokázala z toho vyjet,“ všiml si Jakub rada, expert deníku Sport a webu iSport. „Čekal jsem od středu pole víc, hráči nedokázali vyřešit těžké situace, vykombinovat soupeře a posílat balony kolmo nahoru,“ pokračoval bývalý ligový záložník.
Jeho názor podpořil i analytik Jakub Kadrnožka z datové společnosti Opta. „Sparta neměla problém ve výstavbě hry, ale spíš v přechodu. Jinými slovy: Irving nahradil Kairinena velmi dobře,“ sdílel vlastní postřeh na sociální síti X.
Přesto se dá předpokládat, že ošklivý náraz na hřišti ligového nováčka akci sparťanů na přestupovém trhu výrazně urychlil. I když trenér Priske slíbil na tiskové konferenci posily bez ohledu na výsledek. Jak informoval server inFotbal, Letenští se zajímají o Romana Macka z Mladé Boleslavi, což redakční zdroje potvrzují.
Devětadvacetiletý střední záložník má ve středočeském klubu platnou smlouvu ještě na rok. Zástupci hráče už se pomalu pouštěli do jednání o prodloužení kontraktu, jenže situace se rázem mění. Macek, který působil v minulosti v Itálii a ve Švýcarsku, je údajně přestupu na Letnou nakloněný. Podle inFotbalu se spekuluje o výstupní klauzuli v hodnotě 15 milionů korun.
Macek se vrátil do Česka loňské léto, když ho získala Mladá Boleslav. V minulé ligové sezoně pod trenérem Alešem Majerem odehrál 29 zápasů a v nich zaznamenal bilanci 2+3. Schopnostmi ve středu pole se hodně podobá právě Kairinenovi, bývalé opoře letenského mužstva.
V minulosti platil za obrovský talent českého fotbalu. Je herní typ, rád drží balon a diktuje tempo zápasu. V přepočtu na devadesát minut zapsal 58,7 přihrávek, čímž dokonce překonal finského reprezentanta (51,72). I když rozdíl byl v jejich úspěšnosti. Co se týče pasů do finální třetiny hřiště (257), neměl mezi ligovými hráči konkurenci.
Rozhodně není překvapení, že Sparta má Macka dlouhodobě na užším seznamu potenciálních posil. Až teď se i kvůli personálním problémům pustila do jednání.