Mikloško ostře: Kričfaluši byl průměrný stoper, spousta gólů šla za ním. Smetana byl chyba
Posadil se na tribuně na Bazalech za stoleček, otočil se k fanouškům, vzal do ruky mikrofon a odpovídal na jejich dotazy. Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku, debatoval s ostravskými příznivci v rámci nového diskusního fóra Z první řady, které slezský klub spustil v aplikaci Chachar Pass. A nezazněly jen klišovité fráze, čtyřiašedesátiletý ředitel popisoval, co si myslí o sundávání dresů, jaký byl kouč Ondřej Smetana či jakou kvalitu má Ondřej Kričfaluši.
Kričfaluši byl průměrný stoper
„Jestli budou do Baníku chodit rozdíloví hráči, jako byl Ewerton nebo Kričfaluši? Nemyslím si, že Kričfaluši byl nadstandardní hráč. Na českou ligu možná. Byl to průměrný stoper, spousta gólů šla za ním. Na českou ligu byl mladý a kvalitní. Baník už má dnes takové jméno, že skauti a manažeři se snaží své hráče do Ostravy dostat, protože vychováváme hráče, které jsme schopni prodat na západ – do Holandska, Belgie, Anglie. Nejen do Maďarska nebo Polska. Manažerům se líbí, jak s hráči pracujeme. Máme poměrně mladý kádr, hráči se tady zdokonalují.“
28/5+0
Kričfalušiho bilance ligových zápasů, gólů a asistencí v Baníku.
Smetana byl chyba
„Trenéry beru opravdu na sebe. Ať to bylo, jak to bylo, já jsem ten člověk, který rozhoduje. Mám to v kompetenci, taky jsem tak rozhodl. Měl jsem z toho obavy už na začátku. Pavel Hapal mi v pátek v půl jedenácté večer zavolal a řekl, že chce jít do Olomouce. A my jsme museli do pondělka sehnat trenéra, aby stál v kabině A-týmu. Obrovský tlak. Měl to být někdo, kdo Baník zná. Dívali jsme se po volných trenérech, nikdo nám nepřipadal do úvahy. Takže jsme zvolili riskantní cestu s Tomášem Galáskem. Nikdy nevedl tým jako hlavní trenér, byl několik roků asistentem u reprezentace s Jardou Šilhavým. Všechno je o výsledcích. Neřekl bych, že pod Galáskem se hrál špatný fotbal. Jablonec jsme nepustili za půlku a v závěru jsme prohráli jedním dlouhým autem. Doba je taková, že trenéři jsou hodnoceni podle výsledků. Takových utkání, kdy jsme herně dominovali, byla spousta. Ale nevyhrávali jsme. Takže jsme znovu přemýšleli. Trenér Smetana byl variantou, protože už tady byl. Spousta lidí mi říkala, že se změnil, že už jeho herní projev není takový. Pořád jsem měl velké obavy, že je to trenér, který hlavně uznává defenzivu a rychlé brejky. A na to jsme neměli složené mužstvo. Nechal jsem se ovlivnit, což je moje chyba. Beru to na sebe, byla to špatná volba. Potvrdilo se, že je zastáncem hlavně defenzivy, ofenziva byla jen o rychlých brejcích a uhrávání nějakého výsledku. Ale ony se taky neuhrávaly, takže tým tomu přestal věřit.“
1-1-6
Smetanova bilance ligových výher, remíz a proher na jaře v Baníku.
Nikdy bych dres nesundal
„Já bych dres v životě nesundal, protože bych měl nějakou hrdost. Celý tým byl ve sračkách, málokdo si umí představit, co to s vámi udělá, když hrajete dole. Tottenham byl zvyklý hrávat top šest, málem sestoupil. West Ham šel dolů. Pak vidíte bezmoc, na mužstvo to šíleně dolehne. Normální lidé, kteří nehráli fotbal nikdy na vyšší úrovni, si to vůbec nedovedou představit. Nepovede se vám jedno utkání, tak jste na sociálních sítích ti nejhorší. Když se vám to povede, všichni vás plácají po zádech. Mladí kluci to nemají jednoduché, ale já bych dres nikdy nesundal. Je to špatně.“
1:2
Dresy se sundávaly po květnové porážce na Slovácku.
Owusu vyvinul rychlost 37,5 kilometrů za hodinu
„Dělali jsme rychlostní testy a Dennis Owusu vyvinul rychlost 37,5! To jsem ještě nikdy neviděl v české lize. I na tréninku ji dokáže vyvinout, ale v zápasech mívá problémy s tím, že sprinty nedokáže absolvovat po sobě. Udělá jeden, potřebuje čas na vydýchání. Někteří rychlostní hráči to tak mají. On je na tom technicky velice dobře, ale nemůže se do toho dostat. Udělá jednu věc, pak se na pět minut vytratí. My bychom potřebovali častější četnost, to ho hrozně brzdí. Kdyby to měl, musel by být v základu a byl by jedním z nejnebezpečnějších hráčů v české lize. Zatím šanci nedokázal chytit šanci za pačesy.“
31/2+2
Owusuova ligová bilance zápasů, gólů a asistencí za rok a půl v Baníku.
Frydrych se zajímá o trénování
„Michal Frydrych měl vynikající minulou sezonu, v závěru nám pomohl. Je to Ostravák, baníkovec, výborný kluk. Nabídli jsme mu novou smlouvu. Samozřejmě jsme se s ním bavili i o možnosti zůstat dál v klubu, takové lidi Baník potřebuje. To by mohlo nastat za pár roků. Michal se zajímá o trénování, chodí na Vistu pomáhat s mládeží. Je to na něm, uvidíme, jak bude uvažovat. Smlouvu na další rok má i v šestatřiceti letech. Vím, že pro některé hráče není jednoduché si říct, kdy kariéra končí a na co ještě mají, ale my máme Michala v kádru. Minulou sezonu taky nezačal v základu, až pak předváděl dobré výkony. Na konci to byl náš nejlepší hráč.“
22/3+0
Frydrychova bilance ligových zápasů, gólů a asistencí v minulé sezoně.