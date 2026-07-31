Pravděpodobné sestavy: Brunesova premiéra za Spartu, změny v základu Plzně proti Zbrojovce
Páteční předehrávkou startuje druhé kolo fotbalové Chance Ligy. Sparta se v něm bude snažit odčinit prohru v Brně a v akci by měla být i čerstvá posila Jonatan Braut Brunes. Změny v sestavě se očekávají i v Plzni, kouč Hyský musí reagovat na blamáž s Libercem. „Sešívaní“ zavítají na horkou ostravskou půdu, v jakém složení nastoupí? V tradičním článku si projděte pravděpodobné sestavy všech týmů. Hrajte iSport Fantasy >>>
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- Sparta nikdy neprohrála úvodní dvě utkání ligové sezony a zároveň inkasovala víc než tři góly v prvních dvou kolech pouze v sezoně 1996/97 (4).
- Pražané neprohráli proti Zlínu posledních 13 ligových zápasů. Jde o jejich druhou nejdelší aktuální sérii bez prohry (Teplice – 14 zápasů) proti soupeři, který působí v nejvyšší soutěži.
- Baník prohrál se Slavií posledních deset vzájemných ligových zápasů (naposledy bodoval v květnu 2022 po výsledku 1:1), z toho osmkrát vyšel bez vstřeleného gólu.
- Slávista Wiktor Nowak se stal v minulém kole prvním hráčem od Jakuba Urbance z Teplic, který při svém ligovém debutu vstřelil aspoň dva góly.
- Slovácko prohrálo z posledních 14 ligových zápasů proti nováčkům pouze jednou (9 výher a 4 remízy), a to v květnu 2026 ve Zlíně (0:1).
- Artis zaznamenal proti Mladé Boleslavi (2:4) dohromady 27 doteků s míčem v pokutovém území soupeře. Pouze Slavia jich měla podle dat Opty v prvním kole víc (42).
- Liberec neprohrál proti Teplicím poslední tři ligové zápasy. Pokud zaboduje i tentokrát, natáhne svou sérii bez prohry se Severočechy na čtyři utkání poprvé od let 2013-14.
- Teplice mohou vyhrát šest ligových zápasů v řadě teprve podruhé v klubové historii. Poprvé se jim to podařilo mezi srpnem a říjnem 2005.
- Plzeňští čelili v úvodním kole s Libercem (1:3) střelám o celkové hodnotě 2,36 očekávaného gólu, což je jejich nejvyšší číslo v domácím ligovém utkání od 29. října 2023.
- Zbrojovka se může stát prvním nováčkem, který začne ligový ročník dvěma výhrami v řadě, od Olomouce v sezoně 2017/18 (nakonec obsadila 4. místo po základní části).
- Od sezony 2023/24 nabídly zápasy mezi Olomoucí a Boleslaví 27 branek v 6 duelech. Průměr 4,5 gólu je v tomto období nejvyšší mezi soupeři, kteří se střetli aspoň šestkrát.
- Stoper Louis Lurvink ze Sigmy vstřelil od začátku minulé ligové sezony pět gólů. Víc jich mezi obránci zaznamenali v tomto období pouze Dávid Krčík (13) a Štěpán Chaloupek (8).
- Bohemians zaznamenali v prvním kole ligové sezony šest střel hlavou (zblokované pokusy nejsou započítány), což je nejvyšší číslo ze všech týmů v aktuálním ročníku.
- Obránce František Čech skóroval hned v prvním zápase nové sezony, přitom před tím vstřelil za Hradec během pěti ligových sezon jen jeden gól v 97 utkáních.
- Pardubice prohrály úvodní zápas ligové sezony už pátý rok v řadě. Jejich poslední vítězství v jednom z prvních dvou kol ročníku se datuje do roku 2020 (Teplice 2:1).
- Jablonec měl v prvním kole nejlepší úspěšnost přihrávek v poslední třetině hřiště ze všech ligových týmů (77,2 %). Pouze Zbrojovka (47,8 %) byla horší než Pardubice (55,9 %).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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