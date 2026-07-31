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Pravděpodobné sestavy: Brunesova premiéra za Spartu, změny v základu Plzně proti Zbrojovce

Jak vypadají pravědpodobné sestavy před druhým kolem Chance Ligy?
Jak vypadají pravědpodobné sestavy před druhým kolem Chance Ligy?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
iSport.cz
Chance Liga
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Páteční předehrávkou startuje druhé kolo fotbalové Chance Ligy. Sparta se v něm bude snažit odčinit prohru v Brně a v akci by měla být i čerstvá posila Jonatan Braut Brunes. Změny v sestavě se očekávají i v Plzni, kouč Hyský musí reagovat na blamáž s Libercem. „Sešívaní“ zavítají na horkou ostravskou půdu, v jakém složení nastoupí? V tradičním článku si projděte pravděpodobné sestavy všech týmů. Hrajte iSport Fantasy >>>

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  • Sparta nikdy neprohrála úvodní dvě utkání ligové sezony a zároveň inkasovala víc než tři góly v prvních dvou kolech pouze v sezoně 1996/97 (4).
  • Pražané neprohráli proti Zlínu posledních 13 ligových zápasů. Jde o jejich druhou nejdelší aktuální sérii bez prohry (Teplice – 14 zápasů) proti soupeři, který působí v nejvyšší soutěži.

  • Baník prohrál se Slavií posledních deset vzájemných ligových zápasů (naposledy bodoval v květnu 2022 po výsledku 1:1), z toho osmkrát vyšel bez vstřeleného gólu.
  • Slávista Wiktor Nowak se stal v minulém kole prvním hráčem od Jakuba Urbance z Teplic, který při svém ligovém debutu vstřelil aspoň dva góly.

  • Slovácko prohrálo z posledních 14 ligových zápasů proti nováčkům pouze jednou (9 výher a 4 remízy), a to v květnu 2026 ve Zlíně (0:1).
  • Artis zaznamenal proti Mladé Boleslavi (2:4) dohromady 27 doteků s míčem v pokutovém území soupeře. Pouze Slavia jich měla podle dat Opty v prvním kole víc (42).

  • Liberec neprohrál proti Teplicím poslední tři ligové zápasy. Pokud zaboduje i tentokrát, natáhne svou sérii bez prohry se Severočechy na čtyři utkání poprvé od let 2013-14.
  • Teplice mohou vyhrát šest ligových zápasů v řadě teprve podruhé v klubové historii. Poprvé se jim to podařilo mezi srpnem a říjnem 2005.

  • Plzeňští čelili v úvodním kole s Libercem (1:3) střelám o celkové hodnotě 2,36 očekávaného gólu, což je jejich nejvyšší číslo v domácím ligovém utkání od 29. října 2023.
  • Zbrojovka se může stát prvním nováčkem, který začne ligový ročník dvěma výhrami v řadě, od Olomouce v sezoně 2017/18 (nakonec obsadila 4. místo po základní části).

  • Od sezony 2023/24 nabídly zápasy mezi Olomoucí a Boleslaví 27 branek v 6 duelech. Průměr 4,5 gólu je v tomto období nejvyšší mezi soupeři, kteří se střetli aspoň šestkrát.
  • Stoper Louis Lurvink ze Sigmy vstřelil od začátku minulé ligové sezony pět gólů. Víc jich mezi obránci zaznamenali v tomto období pouze Dávid Krčík (13) a Štěpán Chaloupek (8).

  • Bohemians zaznamenali v prvním kole ligové sezony šest střel hlavou (zblokované pokusy nejsou započítány), což je nejvyšší číslo ze všech týmů v aktuálním ročníku.
  • Obránce František Čech skóroval hned v prvním zápase nové sezony, přitom před tím vstřelil za Hradec během pěti ligových sezon jen jeden gól v 97 utkáních.

  • Pardubice prohrály úvodní zápas ligové sezony už pátý rok v řadě. Jejich poslední vítězství v jednom z prvních dvou kol ročníku se datuje do roku 2020 (Teplice 2:1).
  • Jablonec měl v prvním kole nejlepší úspěšnost přihrávek v poslední třetině hřiště ze všech ligových týmů (77,2 %). Pouze Zbrojovka (47,8 %) byla horší než Pardubice (55,9 %).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Ml. Boleslav11004:23
4Teplice11003:13
5Zbrojovka11003:13
6Hr. Králové11002:13
7Jablonec11002:13
8Baník11001:03
9Olomouc10011:20
10Pardubice10011:20
11Zlín10010:10
12Artis10012:40
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Sparta10011:30
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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