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Možné odchody ze Slavie: Chaloupek do Benfiky nejde. Blíží se Douděrovi nové angažmá?

Jak to vypadá s odchody z pražské Slavie?
Jak to vypadá s odchody z pražské Slavie?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Štěpán Chaloupek v dresu Slavie
Štěpán Chaloupek se trefil proti Jablonci podruhé
Douděra má prý jasno. I kdyby mohl, pod Tvrdíkem už hrát nechce a nebude.
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David Douděra se může poslední týdny smát od ucha k uchu.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Přestupové období pokračuje, a jelikož velké pohyby směrem dovnitř se v Edenu už nečekají, hlavní slovo mají odchody. Jak se vyvíjí? Podle všeho měla Slavia ustát zájem Benfiky o Štěpána Chaloupka, nyní se usilovně pracuje na tom, aby byl stoper nastavený na odehrání další sezony v kádru českého mistra. Klub by brzy mohli opustit další hráči, jmenovitě David Douděra a Sahmkou Camara. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Sága. Tak na začátku července předpovídal dění ohledně Štěpána Chaloupka kouč Jindřich Trpišovský. Také zřejmě „omylem“ zmínil, že je těžké říkat ne, když se ozve klub jako Benfika. O dva týdny později to ale byla realita – portugalský gigant začal bušit na dveře s nabídkou na třiadvacetiletého stopera.

Vztahy obou klubů jsou nadstandardní, od roku 2022 spolu vyjednaly čtyři obchody – Alexandra Baha, Petara Musu a dvakrát Davida Juráska. Pátý ale podle posledních informací nenastane, alespoň ne toto léto. Jak popisoval iSport už před pár dny, nabídnutých 12 milionů eur (290 milionů korun) je hluboko pod představami českého mistra. I dřívější poptávky ze stran italských klubů se pohybovaly na vyšších částkách.

Proto měla být nabídka za Chaloupka odmítnuta, odchovanec Teplic má cedulku: „Prodáme minimálně za 18 milionů eur“. V nejlepším případě by Slavia chtěla vklínit gólového stopera do společnosti TOP 3 nejdražších prodejů z klubu. Benfika se podle zákulisních zdrojů na požadovanou cenu nedostane, což ale neznamená, že nepřiletí laso odjinud. V Edenu si v posledních dnech ověřili, že se evropský trh probudil.

Klasický domino efekt lze dosvědčit na případu nechtěného Daikiho Hašioky. Japonec, který začal přípravu s B týmem, se stěhuje na hostování s opcí do Borussie Mönchengladbach, kde se trenérovi zranila jeho první volba na pravého beka. Když je řeč o tomto postu, v Edenu roste očekávání, že brzy odejde i David Douděra.

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