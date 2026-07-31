Teď, nebo nikdy. Stane se Karabec konečně tahounem? Dostal volnost i důvěru
Vždycky platil za obrovský talent. Do ligy vstoupil v šestnácti, ve Spartě bral dva tituly a dvakrát vyhrál domácí fotbalový pohár. Jenže Adam Karabec (23) nepatřil ani jednou mezi výrazné postavy úspěchu, byl spíš na okraji sestavy. Změna má nastat až v tomto soutěžním ročníku. Hrát nejspíš bude i v pátek proti Zlínu, i když se v Belgii intenzivně spekuluje o velkém zájmu Anderlechtu. „Má technické parametry, kterými může Spartu posunout,“ řekl pro deník Sport a web iSport expert Jakub Podaný. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Fanoušci Sparty se třetí léto po sobě ptali: „Rozbalí to konečně?“ Budoucnost Adama Karabce byla i po návratu z hostování v Lyonu poměrně nejistá. Francouzská mise nakonec nedopadla podle představ, tedy uplatněním opce na trvalý přestup. Sám hráč preferoval cizinu, čekalo se na případné zájemce a pochopitelně uspokojivou nabídku.
Proto i trenér Brian Priske volil zpočátku opatrná vyjádření v mediálních výstupech, stejně jako sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický. Jejich rétorika se otočila až později, zejména v závěru herního soustředění v Německu, na němž Karabec naskočil do dvou přípravných zápasů.
Než minulou sobotu odstartoval nový ligový ročník, Sparta dala jasně najevo, že s technicky vybaveným záložníkem počítá do dalších měsíců. Jinými slovy: za žádnou cenu ho neprodáme, teď to na něm celé postavíme!
„Má třiadvacet let, je dospělejší, chytřejší a rozumnější. Doufáme, že teď to do sebe všechno zapadne,“ uvedl Rosický na nedávném setkání s fanoušky. „Mám od něj velká očekávání,“ přidal dánský kouč Priske na předsezonní tiskové konferenci.
Nic na tom údajně nemění ani silné spekulace z Belgie. Insider Sacha Tavolieri vyťukal ve středu večer na sociální síť X, že Anderlecht (působí tam jiný český záložník Lukáš Ambros) usiluje o příchod Karabce. Zároveň měl zatlačit na Pražany, aby celý vyjednávací proces urychlili.
Zdroj deníku Sport a webu iSport.cz, který je obeznámený s fungováním Letenských, však