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ONLINE: Sparta - Zlín. Letenští hrají o první body, nastoupí na hrotu drahá posila?

Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou Sparty
Norský útočník Jonatan Braut Brunes se stal novou posilou SpartyZdroj: AC Sparta Praha
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Sparta stojí v předehrávce 2. kola Chance Ligy proti Zlínu a chce napravit úvodní porážku 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň jde o generálku na úterní zápas předkola Ligy mistrů s Lyonem. Sparta po dvou sezonách bez trofeje vyhlásila útok na titul, podobně jako Plzeň a úřadující mistr Slavia. Sobotní úvodní ligové kolo jí ale nevyšlo. První body v ročníku se nyní pokusí získat proti Zlínu. Podaří se jí to? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Ml. Boleslav11004:23
4Teplice11003:13
5Zbrojovka11003:13
6Hr. Králové11002:13
7Jablonec11002:13
8Baník11001:03
9Olomouc10011:20
10Pardubice10011:20
11Zlín10010:10
12Artis10012:40
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Sparta10011:30
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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