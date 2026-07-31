ONLINE: Sparta - Zlín. Letenští hrají o první body, nastoupí na hrotu drahá posila?
Sparta stojí v předehrávce 2. kola Chance Ligy proti Zlínu a chce napravit úvodní porážku 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň jde o generálku na úterní zápas předkola Ligy mistrů s Lyonem. Sparta po dvou sezonách bez trofeje vyhlásila útok na titul, podobně jako Plzeň a úřadující mistr Slavia. Sobotní úvodní ligové kolo jí ale nevyšlo. První body v ročníku se nyní pokusí získat proti Zlínu. Podaří se jí to? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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