SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Brunes se uvedl gólem a fanoušci veslovali jako vikingové
Přišel, aby dával góly a posadil na lavici Jana Kuchtu s Matyášem Vojtou. V prvním utkání zadání splnil, Jonatan Brunes, norská devítka, rozsekl duel druhého kola fotbalové Chance Ligy se Zlínem. Sparta nakonec bere tři body za výhru 3:1, přesně otočila marný výsledek z prvního vystoupení v Brně. Žádná velká triumfální jízda se však na Letné nekonala.
Uběhla hodina hry, na tabulích svítilo skóre 1:1. Tři minuty předtím Daniel Šmiga, jenž do Zlína přišel ze Slavie a vyrůstal v Baníku, tedy na dvou pro Letenské nepopulárních adresách, po chybách Adamů Karabce i Ševínského vyrovnal.
Chvíli bylo ticho, pak začal prakticky vyprodaný stadion pískat. Nebylo divu, rudí rozhodně outsidera neválcovali. Měli sice více šancí, kupříkladu kapitán Lukáš Haraslín zahodil pokutový kop, dostali se do vedení první brankou Andrewa Irvinga na pražském angažmá, jenže znovu připomínali nešvar minulé sezony.
Ne a ne přidat další gól, zápas rozseknout, udělat si hořký večer příjemnější. „Nedařilo se nám zabít zápas a víme, jaká je česká liga, v ní se žádný tým nikdy nevzdává,“ komentoval sparťanský trenér Brian Priske. „Byli jsme pod tlakem po prohře v Brně, věděli jsme, že se musíme zlepšit,“ popsal nastavení před utkáním.
Ano, mluvil trefně. Místo domácí dominance se i hosté, jeden z ligových mančaftů rozhodně nedržící velké ambice, často dostali ke kombinaci. Na druhou stranu je fakt, že ji zvládali jen ve středu hřiště, v horní třetině se jim nedařilo, byli nepřesní, nenápadití. Jako kdyby znovu vytáhli památný výrok trenéra Josefa Csaplára: „Na půlce umí hrát fotbal každej.“ „Finalizace zatím není tak kvalitní, jak bychom potřebovali,“ připustil kouč Bronislav Červenka.
Ani Sparta však soka nedrtila. Irving sice elegantně rozehrával, Karabec připravil velkou možnost pro Brunese, jenž nakonec nachystal poměrně dobrou pozici pro Haraslína. Situací však bylo objektivně málo, sparťané nakonec pálili jen čtyřikrát na bránu, z čehož na druhou stranu vydolovala tři branky.
„Spartě jsme to znepříjemnili, i když byla lepší a vyhrála zaslouženě,“ vykládal Červenka. „Přišly dva góly, které mě štvou. Ze dvou lehkých situací jsme inkasovali. Nejdříve si po autu necháme procedit centr mezi nohama, pak přišla úplně školácká minela našeho hráče a penalta. Takový chyby do ligy nepatří,“ láteřil.
Na mysli měl rozhodující situace. Nejprve pravý bek Martin Suchomel poslal tři minuty po vyrovnání centr pod sebe, takzvaný cut back, Jonatan Brunes si odskočil a z nějakých osmi metrů po zemi zakončil. Letná se vařila a připomněla světový šampionát. Kotel začal veslovat jako norští fans na mundialu, při čemž skandovali: „Bru! Bru!“
„Všiml jsem si toho. Je to skvělé. Sny se plní. Hrát za takový klub, na takovém stadionu,“ vykládal norský forvard.
„Vysoký hráč silný v šestnáctkách. Je to vápnový hráč, ale dokáže si i naběhnout za obranu. U druhého gólu ukázal skvělou orientaci, kdy si krásně odskočil a udělal to nádherně. Sparta sehnala zajímavou posilu, která jí určitě pomůže,“ chválil soka Červenka. „Bylo to TOP představení od něj. Doufám, že šlo o jeden z mnoha gólů,“ přidal se Priske.
Brunes se mohl zamíchat také do další klíčové chvíle. V 66. minutě Marián Pišoja až dětsky fauloval Karabce. Penalta číslo dvě v utkání. Brunes v Polsku pokutové kopy zvládal, čekalo se, zda si nevezme míč. „Kope je s přehledem,“ popsal znalec Petr Schwarz, bývalý záložník Rakówa a Slasku Wroclaw.
Jenže balon ihned uzmul Karabec, bylo vidět, že se na Letnou chce vrátit po dvou letech v zahraničí brankou. Střílel na levou stranu z pohledu matadora Stanislava Dostála, ten si na letící kouli sáhnul, nezastavil ji však. „Adam má brilantní levačku, to jsem viděl na tréninku. Nejsem takový, abych si hned vzal balon. Nejdřív si musím něco odpracovat,“ nedivil se rozhodnutí Brunes.
Příležitostí bude mít dost. Dá se předpokládat, že bude útočným číslem jedna. Proti Zlínu ho střídal Matyáš Vojta, reprezentant Jan Kuchta se pouze rozcvičoval, minutáž nedostal. Další duel hraje Sparta už v úterý, ve 3. předkole se poměří s Lyonem, bývalým Karabcovým týmem, francouzský gigant přijede na Letnou bez českého reprezentanta Pavla Šulce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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