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Sparta – Zlín 3:1. Pražané slaví. Brunes se uvedl gólem a fanoušci veslovali jako vikingové

Jonatan Brunes se při své premiéře zapsal mezi střelce
Jonatan Brunes se při své premiéře zapsal mezi střelceZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Adam Karabec slaví gól na 3:1
Premiérový gól Jonatana Brunese za Spartu
Premiérový gól Jonatana Brunese za Spartu
Premiérový gól Jonatana Brunese za Spartu
Daniel Šmiga srovnal na 1:1
Daniel Šmiga srovnal na 1:1
Daniel Šmiga srovnal na 1:1
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Sparty mají první výhru v sezoně, ve druhém kole Chance Ligy porazili Zlín 3:1. Pražané už od začátku diktovali tempo zápasu a po trefě Irvinga vedli. Haraslín poté neproměnil penaltu a hosté na začátku druhé půle zápas zdramatizovali, když zaváhání v rozehrávce využil Šmiga. Sparta se však rychle oklepala a dvěma góly Brunese a Karabce během pěti minut rozhodla o výsledku.

Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno připsali premiérové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem. „Ševci“ jsou stále bez bodu, minulý týden podlehli doma Ostravě.

Sparta před utkáním oznámila příchod norského stopera Guddala z Tromsö a záložníka Macka z Mladé Boleslavi. Debut v rudém dresu a rovnou v základní sestavě si připsala historicky nejdražší posila letenského klubu Nor Brunes.

Po necelé čtvrthodině domácí udeřili. K Irvingovi se na hranici vápna odrazil míč a skotský záložník nekompromisní ranou překonal Dostála. Za Spartu dal první soutěžní trefu. Ve 22. minutě Cupák při odkopu trefil ve vápně útočníka Brunese a rozhodčí Wulkan odpískal penaltu. Tradiční exekutor Haraslín však zamířil vedle. V závěru první půle slovenský kapitán Sparty nevyzrál z úhlu na vyběhnutého Dostála.

Favorit utkání nepůsobil přesvědčivě ani po změně stran a s vedením si zahrával. Gólman Surovčík vyrazil Petrutovu skákavou střelu na roh, v 57. minutě už ale inkasoval. Domácí přišli na vlastní polovině o míč, jenže rychlý kontr střídající Šmiga nejprve nevyřešil. Na zemi však sebral stoperovi Ševínskému míč a překonal Surovčíka. V ligové kariéře si připsal první trefu.

Nerozhodný stav vydržel jen tři minuty. Suchomel přihrál před branku a Brunes se nemýlil. Bratranec kanonýra Manchesteru City Haalanda si tak otevřel střelecký účet ve Spartě. Domácí „kotel“ na jeho počest předvedl vikingské veslování, které se stalo ikonickou oslavou norských úspěchů na nedávném mistrovství světa.

O chvíli později Karabce nedovoleně zastavil v šestnáctce Pišoja a sám faulovaný hráč se ujal nařízeného pokutového kopu. Na rozdíl od Haraslína penaltu zužitkoval, byť si Dostál na míč sáhl. V české nejvyšší soutěži se prosadil poprvé od předloňského února, minulé dvě sezony strávil na zahraničních hostováních. Snížit mohl Ulbrich po Bartošákově přihrávce, zblízka však přestřelil.

Sparta potvrdila, že na Zlín dlouhodobě umí. V lize s ním ve 14 utkáních po sobě neprohrála a v posledních šesti duelech zvítězila. Doma mu podlehla v jediném z 21 vzájemných zápasů. „Ševci“ venku v lize jedenáctkrát po sobě nezvítězili.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Ml. Boleslav11004:23
4Teplice11003:13
5Zbrojovka11003:13
6Hr. Králové11002:13
7Jablonec11002:13
8Baník11001:03
9Sparta21014:43
10Olomouc10011:20
11Pardubice10011:20
12Artis10012:40
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Zlín20021:40
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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