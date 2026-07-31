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Zbrojovka bude spolupracovat se slavným klubem: Významný krok. Cíl? Hlavně rozvoj akademie

Matěj Šín si gólem za Alkmaar splnil sen, v zápase se cítil uvolněně a sebevědomě
Matěj Šín si gólem za Alkmaar splnil sen, v zápase se cítil uvolněně a sebevědoměZdroj: Profimedia.cz
Fanoušci Zbrojovky
Martin Svědík během zápasu se Spartou
Matěj Šín si gólem za Alkmaar splnil sen, v zápase se cítil uvolněně a sebevědomě
Adam Ševínský sleduje gól Luckyho Ezeha ze Zbrojovky
Matěj Šín se spoluhráči se raduje z branky proti Shelbournu
Amadou Dante v zápase proti Spartě
Amadou Dante, bek brněnské Zbrojovky
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Zbrojovka uzavřela strategické partnerství s nizozemským Alkmaarem. S pravidelným účastníkem evropských pohárů, jehož barvy hájí i záložník Matěj Šín, chce spolupracovat především na rozvoji mládežnických akademií. Nováček české nejvyšší soutěže to uvedl na webu.

„Oficiální uzavření spolupráce představuje další významný krok v rozvoji našeho klubu. Chceme budovat prostředí, které bude dlouhodobě vychovávat kvalitní hráče a současně posouvat celý sportovní úsek Zbrojovky,“ řekl generální manažer brněnského klubu Jan Mynář.

A-tým Alkmaaru v minulé sezoně ovládl Nizozemský pohár a v posledních letech se pravidelně pohybuje v popředí ligové tabulky. Mužstvo do 19 let v roce 2023 vyhrálo Youth League, mládežnickou obdobu Ligy mistrů. Loni bylo v semifinále.

„AZ Alkmaar je v práci s mládeží jedním z nejlepších příkladů v Evropě. Jejich systém výchovy hráčů, důraz na individuální rozvoj i schopnost pravidelně připravovat fotbalisty pro první tým a nejlepší evropské soutěže jsou pro nás velkou inspirací. Věříme, že díky spolupráci získáme cenné zkušenosti,“ doplnil Mynář.

„Zbrojovka Brno má jasnou vizi dalšího rozvoje klubu i akademie. Těšíme se, že budeme sdílet naše zkušenosti a společně hledat cesty, jak může náš způsob práce přispět k naplnění těchto ambicí. Zároveň nám spolupráce umožní získat cenné poznatky o fungování fotbalových organizací v jiných zemích,“ uvedl generální ředitel Alkmaaru Merijn Zeeman.

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