Kordula o skautingu Baníku: Slavia s Plzní to mají jinak než my. Camara měl nabídku z...
Budou to tři měsíce, co Michal Kordula vyměnil práci skauta v hráčské agentuře za funkci sportovního manažera Ostravy. „Člověk zvenčí vnímá Baník jako velký klub, ale až když jste vevnitř, opravdu vám to dojde,“ řekl bývalý hráč či trenér Slovácka příznivcům Slezanů během diskusního fóra V první řadě. Kordula na Bazalech poodhalil i fungování skautingu FCB, jenž dostal na starost, či seznam fotbalistů z Karviné, o něž měl zájem.
Michal Kordula v Baníku, Michal Kadlec ve Slovácku, Jiří Krejčí v Plzni. Hráčská agentura RBR SportConsult, jejímž předsedou je Roman Brulík, v posledních měsících rozesela své bývalé skauty do důležitých pozic v prvoligových klubech. Kordula s Kadlecem ve Slezsku a na Moravě vykonávají funkce sportovních manažerů, Krejčí je ve Viktorii vedoucím analytického oddělení. Bezesporu pod největším drobnohledem je nová pravá ruka Luďka Mikloška na Bazalech.
„Když jsme jeli na Duklu a viděl jsem bílou lavinu, říkal jsem si: Ty vole, co to je? Neskutečné! A to už vůbec nemluvím o zázemí na Bazalech. Všichni mají vytvořené podmínky, aby klub byl úspěšný a oni měli bohaté hráčské kariéry. Když to srovnám se Slováckem nebo Jabloncem... Už jenom to, že nemusíte jezdit autobusem nikam na tréninky třeba půl hodiny, je super. Tady vyjdete ven z kabiny a můžete být tři hodiny na hřišti,“ popisoval Kordula příznivcům.
Vypadal spokojeně, Ostravě se totiž povedlo kádr doplnit podle představ, byť jeden vyhlédnutý slovenský reprezentant se rozhodl zůstat v zahraničí. Přišli gólmani (Jedlička, Babka), obránci (Skyba, Traore, Djačuk), alternativa do zálohy (Kmeť) i ofenzivní univerzál (Gilbert). V tuhle chvíli to vypadá, že směrem dovnitř je mužstvo kompletní. Bude se zužovat, na hraně soupisky jsou jména jako Owusu (interes projevuje Opava), Šancl, Havran, Grygar, Pojezný nebo Buchta.
„Redukce může přijít v každé řadě, například ve středovce máme přetlak,“ potvrdil. „A další příchody? Můžeme udělat další dva stopery, ale proč, když máme talentovaného Míčka? Můžeme udělat čtvrtého útočníka, ale kde bude Škrkoň? Kluci si řekli o šanci. Chceme jim ji dát, pak je to o nich. Schody pro hráče jsou tady vytvořeny ideálně: devatenáctka, třetiligové Vítkovice, druholigové béčko, prvoligové áčko,“ dodal.
Zato skauting se Kordula posílit snaží, schází se s potenciálními kolegy, zkouší lovit i u konkurence. Zároveň je pochopitelně v kontaktu se svými dřívějšími spolupracovníky z agentury. Není divu, před necelým rokem si nad (ne)fungováním tohoto úseku veřejně posteskl i majitel Václav Brabec. Miliardář uznal, že oddělení nešlape ideálně. Mužstvo bylo doplňováno zvláštním způsobem, skladba somatotypů nedávala smysl, Baník se opakovaně netrefoval ani do stoperů.
„Jsme všichni jako štiky, snažíme se lidi přetahovat,“ usmál se. „Máme datového analytika, pracujeme se softwarovými programy, které filtrují pohybové a hráčské metriky, používáme různé nástroje. Máme vlastní aplikaci, vytvořil ji náš datový analytik ve spolupráci s námi všemi ze sportovního vedení. Využíváme video skauting i live skauting. Jsme i ve fázi práce se zahraničními partnery, ale nechci jmenovat ani konkrétní lidi, ani nástroje, ani trhy,“ omluvil se Kordula.
DNA klubu mají být odchovanci
Jedno ale sdělil jasně: „Nechceme mít Baník složený kompletně ze zahraničních hráčů, chceme mít i svoje kluky. To má být DNA klubu. Pak zároveň chceme dodávat vyskautovanou kvalitu ze zahraničí. Sparta asi ani tolik ne, ale Slavia s Plzní to mají asi trošku jinak, proto mají oddělení mnohem širší než my. Plzeň se zaměřuje i na mládež, spoustu kluků stahuje z celé republiky, my bychom raději mladé hráče tady z našeho okolí. Nebudeme mít tolik lidí jako třeba Viktorka.“
Každopádně příchodů z Karviné mohlo být víc než „jen“ Aboubacar Traore s Jevgenijem Skybou. V ostravských kancelářích byl na seznamu i Rok Štorman a Sahmkou Camara. „Nečekáme, jak se tam vyvrbí situace. Už tam nemíříme, ale mířili jsme. Štorman je velmi kvalitní hráč. A u Camary byla cenovka od začátku tak vysoká, že je to mimo realitu Baníku Ostrava. Myslím, že měl nabídku z Turecka, o transferu by se s námi Slavia nikdy nebavila.“
Zato Kordula se bude v příštích dnech bavit se zástupci GKS Katovice, spřáteleného klubu z polské Ekstraklasy. Stále se jedná také s Michalem Frydrychem o prodloužení smlouvy, která končí za rok. Zkušenému stoperovi nabízí FCB setrvání v organizaci i po hráčské kariéře, už nyní pomáhá někdejší kapitán týmu s trénováním mládeže v zábřežském areálu Vista.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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