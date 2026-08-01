Sparta proti Zlínu: obhajoba cenovky, novinky o marodech i velký adept na sestup
Sparta zareagovala na pád v Brně, doma zdolala ve druhém kole Chance Ligy Zlín 3:1, přestože se po vyrovnání hostů dostala na pár minut do potíží. Nakonec rozhodl Jonatan Brunes, posila za více než 120 milionů korun. Znovu se ukázal rovněž Adam Karabec a do sestavy se také vrátil Asger Sörensen, jenž by rád přestoupil do FC Kodaň. Co vše duel přinesl?
Brunes obhájil cenovku
Hvězda ze severu dorazila. Jonatan Braut Brunes se uvedl přesně tak, jak si to vysnil a cenovka 120 až 145 milionů korun se po prvním večeru na Letné zdá jako velmi rozumně utracené peníze. „Bude se to jen zlepšovat a myslím, že sparťanští fanoušci se mají na co těšit,“ pravil po zápase. Byl aktivní, neustále dotíral na obranu Zlína a po změně stran rozhodl gólem na 2:1. Zachoval se jako typický hrotový útočník, našel si místo na malém vápně a z prvního doteku uklidil balon za čáru. Fanoušci v rudých dresech si pro jeho gól připravili speciální oslavu ve stylu norského vikingského veslování. „Zaslechl jsem to, takže jsem se usmál. Atmosféra byla vynikající,“ culil se střelec.
Sörensenův návrat
Na Zbrojovce se Asger Sörensen do hry nedostal, scházel, protože řešil přestup do FC Kodaň. „Nebyl připravený,“ přiznal Priske. Tentokrát se však Dán vrátil do základní jedenáctky, postavil se vedle Adam Ševínského, duel dohrával po střídání Lukáše Haraslína s kapitánskou páskou. Byl výborný, jednou soupeři dokonce nasadil jesle. „Dal nám do obrany jistotu a zkušenost, kterou jsme určitě potřebovali. Jsem moc rád, že se vrátil,“ chválil trenér.
Představení posil
Během pátku Sparta potvrdila zvěsti z minulých dnů, jako posily byli předvedeni Tobias Guddal z Tromsö a Roman Macek z Mladé Boleslavi. První je střední stoper, druhý defenzivní záložník, k tomu dispečer hry. „Tobias je chytrý v poziční hře, má bohaté zkušenosti z ligy i evropských pohárů, takže je jasné, že nám pomůže. Romana považuju top 5, top 10 hráče v lize na své pozici šestky. Je velmi chytrý s míčem, hraje správně pozičně,“ komentoval Priske.
Kdy se vrátí marodi?
Dva střední záložníci jsou na marodce, také proto dorazil z Mladé Boleslavi Roman Macek. Patrik Vydra, jenž léčí zlomeninu kotníku, by se měl během několika týdnů vrátit do tréninku. „Přinesl dobré zprávy,“ podotkl trenér Brian Priske. Mannsverk má problém s kolenem, zničil si ho během přípravného kempu v Německu. Jak to s ním bude, není jisté. „Je to středně těžké, komplikované zranění kolena, takže musíme být opatrní, 6. srpna bude mít důležité vyšetření,“ popsal kouč.
Zlín: kandidát na sestup
Ještě v 60. minutě byl výsledek nerozhodný a outsider doufal v bodový zisk, ovšem za předvedený výkon si ho rozhodně nezasloužil. Mužstvo chybovalo v obraně, nedokázalo se Spartě vyrovnat téměř v žádném ohledu a při ojedinělých akcích směrem dopředu byl jasně zřetelný nedostatek kvality. Spousta balon letěla o pět metrů jinam, než měla. „Hodně situací jsme mohli řešit líp, penaltě a gólu na 3:1 předcházela školácká chyba a ve finální fázi bylo hodně nepřesností a máme co zlepšovat. Výkony některých hráčů musí být daleko kvalitnější,“ kroutil hlavou trenér Bronislav Červenka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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