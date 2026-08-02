Jdeme jinou cestou, slyšel Sláma. Po náhlém konci v Olomouci září nově v Jablonci
Před rokem si vyzkoušel poháry v dresu Olomouce, nyní se o stejný počin snaží Jiří Sláma i v Jablonci. Hned první evropský zápas na domácí půdě v zeleném dresu proti Varaždinu (2:0) ve 2. předkole Konferenční ligy mu vyšel náramně, když obě branky padly po jeho precizně rozehrané standardce. „I bez těch gólů hrál skvěle. Měl výbornou rozehrávku, podporoval útok. Jsem za něj rád,“ chválil ho trenér Luboš Kozel. Levý obránce se tak s trochu nečekaným rozchodem v Sigmě vypořádává dobře.
Fantastickou levačkou zakroutil míč do vápna nejprve z přímého kopu a následně také z rohu. V obou případech se o tři sekundy později radoval celý stadion. První branka byla vlastní, takže do osobních statistik si Sláma čárku nezapsal, u druhé už má alespoň asistenci a kouč Kozel hned v úvodu sezony ukazuje, že s novou posilou počítá jako s jedním z klíčových mužů.
V prvním utkání 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždinu (2:3) naskočil na posledních sedm minut, o tři dny později v Chance Lize už stál v základní sestavě. Shodou okolností se hned v úvodním kole postavil proti Sigmě a pomohl k vítězství 2:1.
„Bylo to speciální. Proti Olomouci jsem nikdy nehrál a v klubu jsem byl od deseti let, s výjimkou krátkého hostování v Pardubicích, takže k městu i klubu mám silný vztah. Sice z Olomouce nepocházím, ale už jsem ji považoval za svůj domov. Když jsem viděl rozlosování, moc jsem si přál hrát a uspět. Vítězství jsem si užil. Bylo sladké,“ ušklíbl se 27letý krajní bek.
Kapitánská páska, pak změna trenéra a...
Sám si asi ještě pár měsíců zpátky takový scénář nepředstavoval. Na Andrově stadionu měl velmi silnou pozici a pod Tomášem Janotkou hrál prakticky každou možnou minutu. V minulé sezoně byl dokonce zástupce kapitána a několikrát vedl tým s páskou na paži.
Jenže v dubnu se vedení klubu rozhodlo vyměnit trenéra a v tu chvíli se ze sestavy vytratil i Sláma. V posledních sedmi ligových kolech proseděl třikrát celé utkání na lavičce a čtyřikrát nebyl ani v nominaci. Prostě skončil. Podle informací Sportu se vedení rozhodlo jít jinou cestou a se Slámou dál nepočítalo. Jeden z klíčových mužů týmu do té doby tak dostal svolení hledat si angažmá.
Ani to ovšem nebylo tak jednoduché, protože Sigma ho zároveň nechtěla nechat jít vyloženě pod cenou. Vyptávaly se na něj i Pardubice, ale Sláma se nakonec dohodl v Jablonci.
Na severu poptávali levonohého krajního obránce. Kouč chce kvůli větší variabilitě od nové sezony častěji hrát se čtyřmi obránci, a v tomto systému na levou stranu mnoho možností nebylo. Filip Novák velmi dobře zahraje jako levý stoper ve trojce, Matěj Polidar zase zvládne roli wingbeka.
Bydlí v bytě po Puškáčovi
Jediným klasickým levým bekem na soupisce byl Eduard Sobol, který však v posledních letech také nastupoval spíš o pozici výš. Proto obrátilo vedení Jablonce zrak na Hanou. Trenér s ním měl navíc dobré zkušenosti z předchozí spolupráce v mládežnických reprezentacích, kde hrával spolu se stejně starým kolegou Antonínem Růskem. Ten v létě zamířil totožným směrem z Olomouce do Jablonce.
Hned v prvních týdnech se zdá, že jsou obě strany velmi spokojené. Sláma se nastěhoval do bytu po Davidu Puškáčovi, který v létě zamířil z Jablonce na Slovácko, a užívá si pohodovou a přátelskou atmosféru v klubu.
Dvakrát po sobě nastoupil v základní sestavě a rozhodně nezklamal. Výrazně si užil skalp Olomouce, kde se ho zbavili, a nyní přispěl i k důležitému evropskému obratu proti Varaždinu.
„Zápasů teď bude hodně, počítám s tím, že přijde i nějaká rotace sestavy. Jsem ale moc rád, že jsem tady po konci v Olomouci. Daří se mně i celému týmu, snad to bude pokračovat,“ pochvaloval si po postupu do další fáze Konferenční ligy.
Změny v kádru - Jablonec
Příchody
- Dušan Pavlovič (22) - obránce, Radnički Niš
- Antonín Růsek (27) - útočník, Olomouc
- Samuel Obinaya (20) - záložník, Charkov
- Jiří Sláma (27) - obránce, Olomouc
- Hugo Ahl (24) - záložník, Michalovce
- Roman Horák (21) - záložník, Sparta
- Kevin-Prince Milla (22) - útočník, Sparta (host.)
- Filip Vecheta (23) - útočník, Pardubice (host.)
- Michal Kukučka (24) - brankář, Norimberk (host.)
- Jan Suchan (30) - záložník, Slovácko (návrat z host.)
Odchody
- Renato Pantalon (28) - obránce, CFR Kluž
- Ebrima Singhateh (22) - útočník, Sparta
- Alexis Alégué (29) - útočník, Artis
- David Štěpánek (29) - obránce, Slovácko
- David Puškáč (33) - útočník, Slovácko
- Dominik Hollý (22) - záložník, Sparta (konec host.)
- Béni Makouana (23) - záložník/křídlo, Žytomyr (konec host.)