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Baník - Slavia 0:4. Sešívaný koncert v Ostravě! Čtyři různí střelci, dva góly z rohu

Slavící hráči Slavie
Slavící hráči SlavieZdroj: X / Sk Slavia Praha
Adonija Ouanda ze Slavie uniká Aboubacarovi Traorému z Baníku
Martin Jedlička, brankář Baníku, brání záložníka Slavie Wiktora Nowaka
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
Fanoušci pražské Slavie
Zápas sledoval i Václav Jílek
Jindřich Trpišovský
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie zvládli úspěšně i druhý zápas Chance Ligy, na půdě ostravského Baníku vyhráli 4:0. O pohodlné výhře rozhodl už první poločas, kdy favorit udeřil hned třikrát, z toho dvakrát po rohových kopech. Postupně se trefil Wiktor Nowak, David Zima, Michal Sadílek a Emmanuel Ayaosi.

Připravujeme podrobnosti...

KonecLIVE
04

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Ml. Boleslav11004:23
4Zbrojovka11003:13
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Slovácko20112:61
12Olomouc10011:20
13Pardubice10011:20
14Bohemians10011:30
15Plzeň10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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