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ONLINE: Baník - Slavia 0:3. Domácí hrají aktivně a vytváří si šance, obrana Pražanů ale drží

Martin Jedlička, brankář Baníku, brání záložníka Slavie Wiktora Nowaka
Martin Jedlička, brankář Baníku, brání záložníka Slavie Wiktora NowakaZdroj: Arena Akcji / Profimedia
Slavící hráči Slavie
Adonija Ouanda ze Slavie uniká Aboubacarovi Traorému z Baníku
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
Fanoušci pražské Slavie
Zápas sledoval i Václav Jílek
Jindřich Trpišovský
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iSport.cz
Chance Liga
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Druhé kolo fotbalové Chance Ligy nabízí šlágr, ve kterém Baník hostí Slavii. Pražský celek na úvod sezony rozstřílel Slovácko 5:1, uspěli i Ostravané na půdě Zlína (1:0). Komu se povede lépe dnes, spustí sešívaní opět kanonádu? Utkání začalo v 17:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Ml. Boleslav11004:23
4Teplice11003:13
5Zbrojovka11003:13
6Hr. Králové11002:13
7Jablonec11002:13
8Baník11001:03
9Sparta21014:43
10Olomouc10011:20
11Pardubice10011:20
12Artis10012:40
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Zlín20021:40
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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