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SESTŘIH: Baník - Slavia 0:4. Sešívaný koncert v Ostravě! Rozhodla už první půle

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SESTŘIH: Baník – Slavia 0:4: Sešívaný koncert v Ostravě! Čtyři různí střelci, dva góly z rohu • Zdroj: isportTV
Choreo fanoušků Slavie
Aboubacar Traoré z Ostravy a Adonija Ouanda ze Slavie
Fanoušci Slavie během zápasu
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
Lukáš Provod ze Slavie a Jiří Míček z Ostravy
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie jsou i po druhém ligovém kole stoprocentní, když po úvodním vítězství nad Slováckem 5:1 dnes přesvědčivě vyhráli 4:0 v Ostravě. O výsledku rozhodli třemi góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první dva Wiktoru Nowakovi a Davidu Zimovi přihrál a třetí vstřelil. V závěrečném nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayaosi. Pražané v lize s Ostravou v 21 zápasech po sobě neprohráli a v posledních 11 duelech ji porazili. Na jejím hřišti bodovali v nejvyšší soutěži jedenáctkrát po sobě.

Osud utkání rychle určily standardní situace. Slavia udeřila hned z prvního rohu, který Sadílek ve třetí minutě posadil na hlavu Nowakovi a polský záložník zapsal už svou třetí trefu ve druhém ligovém utkání za Slavii.

Každý roh po Jedličkově levé ruce v úvodu hrozil gólem. Ve 14. minutě naservíroval Sadílek další přesný centr a Zima hlavičkou z malého vápna zvýšil na 2:0. Český reprezentant skóroval ve druhém ligovém utkání po sobě, do něhož nastoupil.

Ke slovu se pak dostala i Ostrava a také po rohu. Gning si udělal prostor ve vápně, hlavičkoval prudce k zemi, ale těsně minul tyčku. Pražané byli na koni. Po rychlé akci z levého křídla navíc Sadílek ke dvěma asistencím přidal i gól, když z malého vápna usměrnil k tyči přihrávku.

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Sudí nejprve odpískali ofsajd, u videa ale došlo ke korekci verdiktu. Sadílek se v lize trefil poprvé od února. Baník mohl v závěru půle alespoň snížit Míčkem, jenže jeho ránu reflexivně vyrazil Markovič.

Domácí trenér Roman Skuhravý se v poločase rozhodl hned pro tři změny, obraz hry se však výrazně nezměnil, i když Kubala, Musák i Gilbert do hry oživení vnesli. Kubala měl na noze i snížení, ale Markovičovu nepřesnou rozehrávku v 66. minutě nepotrestal a vypálil jen do břevna.

Slavia už ve druhé půli tolik nenapadala, spíše se stáhla a Baník měl územní převahu. Z brejku mohl zvýšit střídající Ayaosi, branku ale netrefil. Nowak chvíli před koncem zamířil mnohem lépe, Ostravu tentokrát zachránilo břevno Jedličkovy branky. V nastavení už ale ostravské obraně utekl Ayaosi a přehodil Jedličku počtvrté. Za Slavii si připsal první soutěžní zásah. Vršovický celek v posledních sedmi vzájemných ligových duelech neinkasoval.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Ml. Boleslav11004:23
4Zbrojovka11003:13
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Slovácko20112:61
12Olomouc10011:20
13Pardubice10011:20
14Bohemians10011:30
15Plzeň10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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