SESTŘIH: Baník - Slavia 0:4. Sešívaný koncert v Ostravě! Rozhodla už první půle
Fotbalisté Slavie jsou i po druhém ligovém kole stoprocentní, když po úvodním vítězství nad Slováckem 5:1 dnes přesvědčivě vyhráli 4:0 v Ostravě. O výsledku rozhodli třemi góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první dva Wiktoru Nowakovi a Davidu Zimovi přihrál a třetí vstřelil. V závěrečném nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayaosi. Pražané v lize s Ostravou v 21 zápasech po sobě neprohráli a v posledních 11 duelech ji porazili. Na jejím hřišti bodovali v nejvyšší soutěži jedenáctkrát po sobě.
Osud utkání rychle určily standardní situace. Slavia udeřila hned z prvního rohu, který Sadílek ve třetí minutě posadil na hlavu Nowakovi a polský záložník zapsal už svou třetí trefu ve druhém ligovém utkání za Slavii.
Každý roh po Jedličkově levé ruce v úvodu hrozil gólem. Ve 14. minutě naservíroval Sadílek další přesný centr a Zima hlavičkou z malého vápna zvýšil na 2:0. Český reprezentant skóroval ve druhém ligovém utkání po sobě, do něhož nastoupil.
Ke slovu se pak dostala i Ostrava a také po rohu. Gning si udělal prostor ve vápně, hlavičkoval prudce k zemi, ale těsně minul tyčku. Pražané byli na koni. Po rychlé akci z levého křídla navíc Sadílek ke dvěma asistencím přidal i gól, když z malého vápna usměrnil k tyči přihrávku.
Sudí nejprve odpískali ofsajd, u videa ale došlo ke korekci verdiktu. Sadílek se v lize trefil poprvé od února. Baník mohl v závěru půle alespoň snížit Míčkem, jenže jeho ránu reflexivně vyrazil Markovič.
Domácí trenér Roman Skuhravý se v poločase rozhodl hned pro tři změny, obraz hry se však výrazně nezměnil, i když Kubala, Musák i Gilbert do hry oživení vnesli. Kubala měl na noze i snížení, ale Markovičovu nepřesnou rozehrávku v 66. minutě nepotrestal a vypálil jen do břevna.
Slavia už ve druhé půli tolik nenapadala, spíše se stáhla a Baník měl územní převahu. Z brejku mohl zvýšit střídající Ayaosi, branku ale netrefil. Nowak chvíli před koncem zamířil mnohem lépe, Ostravu tentokrát zachránilo břevno Jedličkovy branky. V nastavení už ale ostravské obraně utekl Ayaosi a přehodil Jedličku počtvrté. Za Slavii si připsal první soutěžní zásah. Vršovický celek v posledních sedmi vzájemných ligových duelech neinkasoval.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|12
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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