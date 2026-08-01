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ONLINE: Plzeň - Zbrojovka 1:1. Vašulín z úniku srovnal! Podobný gól jako proti Spartě

Tadeáš Vachoušek a Daniel Vašulín slaví gól
Tadeáš Vachoušek a Daniel Vašulín slaví gólZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Martin Hyský vzal porážku s Libercem na sebe
Christophe Kabongo slaví gól
Patrika Hrošovského brání Lukáš Saal ze Zbrojovky
Christophe Kabongo slaví gól
Opravdu těsný souboj Zbrojovky a Plzně
Alexander Sojka
Martin Hyský
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iSport.cz
Chance Liga
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Šance na reparát. To nabízí druhé kolo Chance Ligy fotbalistům Plzně, kteří na úvod sezony doma podlehli Liberci 1:3. Nyní hostí Zbrojovku. Brněnský nováček jde na Viktorii povzbuzen výhrou nad Spartou 3:1. Tak proč by nemohl vyhrát i dnes? Utkání začalo ve 20:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Ml. Boleslav11004:23
4Zbrojovka11003:13
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Slovácko20112:61
12Olomouc10011:20
13Pardubice10011:20
14Bohemians10011:30
15Plzeň10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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