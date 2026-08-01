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ONLINE: Plzeň - Zbrojovka. Napraví Viktoria prohru z prvního kola? Proti nažhavené Brno

Martin Hyský vzal porážku s Libercem na sebe
Martin Hyský vzal porážku s Libercem na sebeZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
iSport.cz
Chance Liga
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Šance na reparát. To nabízí druhé kolo Chance Ligy fotbalistům Plzně, kteří na úvod sezony doma podlehli Liberci 1:3. Nyní hostí Zbrojovku. Brněnský nováček jde na Viktorii povzbuzen výhrou nad Spartou 3:1. Tak proč by nemohl vyhrát i dnes? Utkání má výkop ve 20:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia11005:13
2Liberec11003:13
3Ml. Boleslav11004:23
4Teplice11003:13
5Zbrojovka11003:13
6Hr. Králové11002:13
7Jablonec11002:13
8Baník11001:03
9Sparta21014:43
10Olomouc10011:20
11Pardubice10011:20
12Artis10012:40
13Bohemians10011:30
14Plzeň10011:30
15Zlín20021:40
16Slovácko10011:50
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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