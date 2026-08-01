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SESTŘIH: Plzeň - Zbrojovka 1:1. Nováček obral dalšího favorita, remízu zařídil Vašulín

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SESTŘIH: Plzeň – Zbrojovka 1:1. Nováček obral dalšího favorita, remízu zařídil Vašulín • Zdroj: isportTV
Zmar hráčů Plzně
Zamračený kouč Plzně Martin Hyský
Tadeáš Vachoušek a Daniel Vašulín slaví gól
Spokojený trenér Zbrojovky Martin Svědík
Hráči Plzně po vstřelené brance
Trenér Plzně Martin Hyský
Gólová radost Zbrojovky
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín.

Jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže navázal na úvodní překvapivý triumf 3:1 nad Spartou a po návratu mezi elitu nečekaně zůstává po dvou kolech neporažen. Zbrojovka obrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii devíti proher.

Trenér Viktorie Hyský po úvodním nepovedeném kole pozměnil rozestavení a udělal hned pět změn v zahajovací jedenáctce. Dostali se do ni kapitán Vydra, Kabongo, Spáčil a dvě z letních posil Pirgič a Prebsl, který se pohyboval střídavě v záloze a obraně.

Západočeši začali aktivně, první větší šanci nicméně měla Zbrojovka. Vašulínovu střelu ve 12. minutě vyrazil gólman Wiegele. O dvě minuty později udeřili domácí. Na Sojkův centr z rohu si naskočil Kabongo a hlavou s přispěním teče otevřel skóre. Člen širšího kádru české reprezentace se v lize za Plzeň trefil poprvé.

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V 21. minutě po dalším rohu v podání Sojky hlavičkoval v pádu Vydra a brankář Hrdina tečovaný míč se štěstím vykopl. Kabongův pokus poté nejistě vyrazil brněnský gólman a Memič následně přestřelil.

Zdálo se, že favorit kontroluje průběh, v 58. minutě však Zbrojovka nečekaně srovnala. Vachoušek vysunul do brejku Vašulína, který podobně jako v úvodním kole se Spartou postupoval sám na branku a zamířil přesně k tyči. Osmadvacetiletý útočník se trefil proti klubu, kde se neprosadil a odkud před sezonou odešel.

Západočechy inkasovaný gól viditelně poznamenal a v druhé půli se jim dlouho nedařilo. Až čtvrt hodiny před koncem vypálil mimo nabíhající Spáčil, v 78. minutě pak střídající Ladra trefil horní část břevna.

Domácí sice měli v závěru tlak, do vyložených šancí se už ale nedostali. Se Zbrojovkou doma v lize ztratili body po šňůře šesti vítězství. Ve velkém ohrožení může být pozice plzeňského trenéra Hyského.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Zbrojovka21104:24
4Ml. Boleslav11004:23
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Plzeň20112:41
12Slovácko20112:61
13Olomouc10011:20
14Pardubice10011:20
15Bohemians10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
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