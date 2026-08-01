SESTŘIH: Plzeň - Zbrojovka 1:1. Nováček obral dalšího favorita, remízu zařídil Vašulín
Fotbalisté Plzně ve druhém kole první ligy doma pouze remizovali se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín.
Jeden z brněnských nováčků nejvyšší soutěže navázal na úvodní překvapivý triumf 3:1 nad Spartou a po návratu mezi elitu nečekaně zůstává po dvou kolech neporažen. Zbrojovka obrala Plzeň v lize o body poprvé po sérii devíti proher.
Trenér Viktorie Hyský po úvodním nepovedeném kole pozměnil rozestavení a udělal hned pět změn v zahajovací jedenáctce. Dostali se do ni kapitán Vydra, Kabongo, Spáčil a dvě z letních posil Pirgič a Prebsl, který se pohyboval střídavě v záloze a obraně.
Západočeši začali aktivně, první větší šanci nicméně měla Zbrojovka. Vašulínovu střelu ve 12. minutě vyrazil gólman Wiegele. O dvě minuty později udeřili domácí. Na Sojkův centr z rohu si naskočil Kabongo a hlavou s přispěním teče otevřel skóre. Člen širšího kádru české reprezentace se v lize za Plzeň trefil poprvé.
V 21. minutě po dalším rohu v podání Sojky hlavičkoval v pádu Vydra a brankář Hrdina tečovaný míč se štěstím vykopl. Kabongův pokus poté nejistě vyrazil brněnský gólman a Memič následně přestřelil.
Zdálo se, že favorit kontroluje průběh, v 58. minutě však Zbrojovka nečekaně srovnala. Vachoušek vysunul do brejku Vašulína, který podobně jako v úvodním kole se Spartou postupoval sám na branku a zamířil přesně k tyči. Osmadvacetiletý útočník se trefil proti klubu, kde se neprosadil a odkud před sezonou odešel.
Západočechy inkasovaný gól viditelně poznamenal a v druhé půli se jim dlouho nedařilo. Až čtvrt hodiny před koncem vypálil mimo nabíhající Spáčil, v 78. minutě pak střídající Ladra trefil horní část břevna.
Domácí sice měli v závěru tlak, do vyložených šancí se už ale nedostali. Se Zbrojovkou doma v lize ztratili body po šňůře šesti vítězství. Ve velkém ohrožení může být pozice plzeňského trenéra Hyského.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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