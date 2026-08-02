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ONLINE: Olomouc - Ml. Boleslav 1:1. Srovnáno, Tkáč skóroval po hezké přihrávce

Gólová radost Davida Tkáče
Gólová radost Davida TkáčeZdroj: ČTK
Olomoucký David Tkáč v souboji s mladoboleslavským Denisem Donátem
Solomon John (vlevo) poslal Mladou Boleslav v Olomouci do vedení
Důležitý zákrok mladoboleslavského brankáře Jiřího Flodera
Petr Hodouš byl proti Teplicím vyloučen
Gólová radost hráčů Artisu
Lukáš Mareček a jeho radost
Hráči Slovácka se radují z gólu proti Artisu
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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V neděli pokračuje druhé kolo fotbalové Chance Ligy. Olomoucká Sigma hraje s Mladou Boleslaví, po porážce v Jablonci potřebuje zabrat. Bohemians pak hostí Hradec Králové, program uzavírá souboj Pardubic s Jabloncem. Druhé kolo odstartovala už páteční předehrávka, ve které Sparta porazila Zlín 3:1. Sobotní šlágr ovládla Slavia, když smetla Baník na jeho hřišti 4:0. Plzeň doma opět nevyhrála, se Zbrojovkou jen remizovala 1:1. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2026/2027

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Sparta - Zlín 3:1

Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o utkání ZDE >>>

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Sparta – Zlín 3:1. Pražané mají první výhru v sezoně, Brunes se uvedl premiérovým gólem • isportTV

Baník - Slavia 0:4

Slavia přesvědčivě vyhrála 4:0 v Ostravě. O výsledku rozhodla třemi góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první dva Wiktoru Nowakovi a Davidu Zimovi přihrál a třetí vstřelil. V nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayaosi. Více o utkání ZDE >>>

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SESTŘIH: Baník – Slavia 0:4: Sešívaný koncert v Ostravě! Čtyři různí střelci, dva góly z rohu • isportTV

Plzeň - Zbrojovka 1:1

Plzeň doma pouze remizovala se Zbrojovkou Brno 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní porážce 1:3 s Libercem na svém stadionu znovu nezvítězili. Viktorii poslal ve 14. minutě do vedení Christophe Kabongo, po změně stran ale srovnal bývalý plzeňský útočník Daniel Vašulín. Více o utkání ZDE >>>

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SESTŘIH: Plzeň – Zbrojovka 1:1. Nováček obral dalšího favorita, remízu zařídil Vašulín • isportTV

Liberec - Teplice 0:1

Teplice zvítězily 1:0 v Liberci a po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Severočeský souboj ovlivnily červené karty pro domácí tým, Vasil Kušej byl vyloučen už v úvodní minutě a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval v 61. minutě Lukáš Mareček. Více o utkání ZDE >>>

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SESTŘIH: Liberec – Teplice 0:1. Červená karta pro Kušeje a Hodouše, přesilovku zužitkoval Mareček • isportTV

Slovácko - Artis 1:1

Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1:1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba. Oba týmy poprvé v sezoně bodovaly, pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.

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SESTŘIH: Slovácko – Artis 1:1. Premiérový bod brněnskému celku zařídil Fomba • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Zbrojovka21104:24
4Ml. Boleslav11004:23
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Plzeň20112:41
12Slovácko20112:61
13Olomouc10011:20
14Pardubice10011:20
15Bohemians10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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