Priske o „panu“ Karabcovi: Věřím, že můj kamarád Rosický vypne telefon. Co říká na Deniu?
Sparta musela reagovat na prohru v Brně, Brian Priske to věděl. Proti Zlínu klasicky mohla rozseknout skóre dřív, jenže zahodila i penaltu. Nakonec o výhře ve druhém kole Chance Ligy nad Zlínem 3:1 rozhodl Jonatan Brunes. „Hned první den jsem mu řekl: V pátek budeš hrát,“ neváhal trenér s nasazením očekávané posily. Co říká na další novice Tobiase Guddala a Romana Macka?
V čem vám mají pomoci?
„Tobiase jsme měli na našem seznamu dlouho, víme, co umí. Je velmi dobrý na míči, dělá dobrá rozhodnutí, zároveň má dobrou postavu, určitě se bude hodit do české fyzické ligy. Máme od něho vysoká očekávání. Určitě nebyl spokojený, že s Tromsö vypadli s Hradcem, ale teď už bude bojovat o pozici v kádru.“
Zvykne si na systém s dvěma stopery? V Norsku hrál v trojici.
„Je chytrý v poziční hře, má bohaté zkušenosti z ligy i evropských pohárů, takže je jasné, že nám pomůže. Nejprve ale musí ukázat, že může být lepší než Asger Sörensen, Jarda Zelený nebo Emmanuel Uchenna, případně Kuba Martinec, až se uzdraví.“
Je Roman Macek reakcí na zdravotní problémy Patrik Vydry či Siverta Mannsverka?
„Po odchodu Kaana Kairinena a Sivertově zranění na tréninkovém kempu v Německu jsme věděli, že musíme nějak reagovat. Zároveň se na delší dobu protáhl návrat Patrika Vydry zpátky do plného tréninku. Ve dvou utkáních jsme viděli, že nejsme úplně nejpevnější ve středu pole. Roman nám určitě dodá zkušenost a kvalitu.“
Jak vysoko ji vidíte?
„Už vloni v přípravném zápase s Mladou Boleslaví jsem si ho všiml. Poté odehrál skvělou sezonu, myslím si, že je určitě top 5, top 10 hráč v lize na své pozici šestky. Je velmi chytrý s míčem, hraje správně pozičně.“
Mluvil jste o Mannsverkovi a Vydrovi. Jak to s nimi zdravotně vypadá?
„Sivert už je zpátky v Česku, 6. srpna ho čeká kontrola, po které budeme moci být více konkrétní. Uvidíme, jak to dopadne. Je to středně těžké, komplikované zranění kolena, takže musíme být opatrní. Patrik dostal tento týden na kontrole dobré zprávy. Přesto stále bude trvat pár týdnů, než se vrátí do plného tréninku.“
Berete kádr v tuto chvíli jako hotový?
„Dobrá otázka, ale bylo by hloupé něco říkat. Zítra je prvního srpna, ne? To znamená, že stále máme měsíc, kdy se může něco stát. Nemůžu být zatím více konkrétní. Jsme připraveni, bavíme se s Tomášem Rosickým každý den o tom, jak stav kádru vypadá.“
Co když se ozve někdo se zájmem o Adama Karabce? Oba duely zahrál výborně.
„Souhlasím, že byl náš nejlepší hráč v těchhle dvou zápasech a hrál velmi dobře. Takže já jsem za něho velmi rád, jsem šťastný a zároveň doufám, že můj kamarád Tomáš Rosický položí telefon, když mu někdo zavolá s dotazem na pana Karabce.“
Hned po příchodu jste nasadil Jonatana Brunese. Váhal jste?
„Ne, řekl jsem mu hned první den, že bude hrát a musí na to být připravený. V utkání jsem s ním byl velmi spokojený. Je to komplexní útočník, byl nebezpečný, hrozil, velmi dobrý v otevřené hře, velmi dobrý v pohybu v šestnáctce.“
Na penaltu však nešel, i když je kopal v Polsku. Proč?
„Určitě je varianta. Máme však dobré útočníky, myslím si, že to byla vlastně druhá neproměněná penalta Lukáše Haraslína za mého působení. Karabec je také velmi dobrý hráč, takže máme hodně možností a jakmile se Jonatan více zabydlí v našem systému a klubu, tak se k penaltám dostane.“
Právě Haraslínův neproměněný pokutový kop byl jeden z důvodů, proč jste dříve takzvaně nezabili zápas?
„Bylo to velmi podobné jako minulý týden. Měli jsme spoustu vyhozených míčů, přišla ztráta struktury hry, při standardních situacích jsme byli dost často moc otevření. Zároveň v prvním poločase nedáme penaltu na 2:0, což by velmi pravděpodobně zápas rozhodlo. To jsou hlavní důvody.“
Mimosparťanské téma: Co říkáte na fakt, že se stal trenérem české reprezentace Španěl Santi Denia?
„Určitě to pro asociaci bylo důležité rozhodnutí. Z mého pohledu je to velmi pozitivní zpráva, sehnat takového trenéra ze Španělska. Těším se na jeho práci a doufám, že se brzy potkáme, že se snad někdy uvidíme na Strahově. Rád bych se s ním určitě pobavil o fotbale, podíváme se na nějaké zápasy, na cokoliv. Takže pokud by chtěl, tak je u nás určitě vítaný a jsme tomu otevření.“
Jaké to má cizinec v Česku?
„Znám tu pozici, takže kdyby potřeboval nějakou pomoc, tak rád pomůžu. Podle jeho životopisu je to však trenér, který je velmi zkušený a odvedl dobrou práci v průběhu kariéry.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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