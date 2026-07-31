Brunes o prvních dnech ve Spartě i atmosféře na Letné. Haaland už mi psal, přiznal
Pár dní po příjezdu do Prahy se okamžitě postavil na hrot útoku, od začátku byl aktivní, presoval a snažil se organizovat i napadání celého mužstva. Nakonec rozhodl o výhře Sparty ve druhém kole Chance Ligy nad Zlínem 3:1 typickým gólem hrotového útočníka. Uvolnil se na malém vápně a uklidil míč do sítě. Následně si užíval ovace z tribun, fanoušci na Letné si pro něj připravili speciální norskou veslovačku. „Myslím, že jsem ještě neukázal všechno a stále mám co zlepšovat,“ prohodil po zápase.
Mohla premiéra dopadnout lépe?
„Myslím, že ne. Nejdůležitější jsou tři body a ještě k tomu ten gól (úsměv). Užít si to s fanoušky je úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě hodně dlouho.“
Jak těžké bylo zvyknout si na nový tým?
„Upřímně to bylo velmi jednoduché. Hráči i realizační tým mě přijali skvěle a moc hezky se ke mně chovali. Absolvoval jsem s týmem tři nebo čtyři tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Takže z mé strany určitě pozitivní start.“
Jak jste si užíval atmosféru a veslování fanoušků po vašem gólu?
„Upřímně jsem si toho přímo na hřišti nevšiml, jen jsem najednou zaslechl, že veslují, takže jsem se usmál. Atmosféra byla vynikající. Hrál jsem tu už v minulém roce a už tehdy to bylo skvělé, takže nejsem překvapený. Je to úžasná kulisa a špičkový stadion.“
Nepřemýšlel jste, že si vezmete penaltu za stavu 2:1?
„To vůbec. Viděl jsem Karu (Adama Karabce) na tréninku, má skvělou levačku. Určitě sem nepřijdu hned na první zápas a nebudu se dožadovat penalty, takový nejsem. Pozici exekutora si musíte nejdřív zasloužit a odpracovat. Jak Lukáš (Haraslín), tak Kara jsou skvělí exekutoři penalt, takže s tím nemám problém.“
Podstoupil jste spoustu soubojů. Jak moc debut v české lize bolel a jak ji hodnotíte?
„Je hodně podobná polské lize, což je také hodně tvrdá soutěž. Při té situaci před penaltou prostě musíte do souboje vložit tělo, obětovat se a přijmout trochu bolesti, abyste penaltu vybojovali. Obecně je to hodně fyzická liga.“
Zmiňoval jste, že vás kabina přijala skvěle. Musel jste absolvovat nějaký nováčkovský rituál? A znáte už jména všech spoluhráčů?
„Žádný nováčkovský rituál jsem dělat nemusel. A co se týče jmen, myslím, že většinu už znám. Je tu hodně lidí – hráči, realizační tým a všichni kolem, ale už znám skoro všechny.“
Jak se vám spolupracovalo s Adamem Karabecem a Lukášem Haraslínem? Na hřišti proběhla řada rychlých kombinací. Může se ta souhra ještě posouvat?
„Určitě. Hned od prvního dne je vidět, že to jsou top hráči. I dnes tam bylo několik situací, kdy jsme se dobře našli – třeba když mě Kara v prvním poločase vyslal do šance. Měli jsme spolu teprve dva nebo tři tréninky, takže je to stále hodně čerstvé, ale naše souhra se bude zápas od zápasu jen zlepšovat.“
Napsal vám po zápase váš bratranec Erling Haaland? A myslíte si, že bude zápasy Sparty v české lize sledovat?
„Popravdě vám nechci tvořit titulky, ale ano, už mi psal. Ale to je všechno, co vám řeknu (úsměv).“
Ukázal jste dnes svůj plný potenciál?
„Ne. Myslím, že jsem ještě neukázal všechno a stále mám co zlepšovat. Je začátek sezóny a pro mě to byl první pořádný soutěžní zápas. Zvládl jsem předtím jen pár přáteláků a v týdnu před přestupem jsem navíc plně netrénoval. Bude se to jen zlepšovat a myslím, že sparťanští fanoušci se mají na co těšit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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