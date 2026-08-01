Priskeho zaskočil dotaz na syna: Zrovna mi přišla zpráva, že dal gól Barceloně
Kouč Sparty si páteční večer pořádně užil. Nejprve na Letné se svým týmem oslavil první výhru v sezoně, když jeho svěřenci porazili ve druhém kole Chance Ligy Zlín přesvědčivě 3:1. Dopřál si hlasitou děkovačku s fanoušky a o pár minut později mu na telefonu bliklo, že se jeho syn August gólově prosadil proti Barceloně. „Sleduju ho a jsem šťastný, když se mu daří,“ usmíval se.
Poslední dotaz na tiskové konferenci po utkání se Zlínem ho lehce překvapil, protože se týkal přípravného utkání Birminghamu proti Barceloně. Kouč Sparty se však hned usmál a věděl, že jde o pozitivní téma. „Přišla mi zpráva zrovna, když jsem sem přicházel,“ kýval ohledně dotazu, zda už ví o tom, že jeho syn před pár minutami skóroval proti Barceloně.
Dvaadvacetiletý August Priske byl v předchozí sezoně nejlepším střelcem švédské ligy a vysloužil si přestup do anglického Birminghamu. Za první půl rok se zde příliš neprosadil a v sedmnácti utkáních připsal jednu branku a jednu asistenci.
V přípravě na novou sezonu však ukazuje velký potenciál a dává velkou naději, že obhájí cenovku sedm milionů eur. „Mám samozřejmě radost, že se mu daří a má dobrou přípravu. Měl šest měsíců na adaptaci a teď ho čeká velká sezona, protože musí doručit a určitě bude zajímavé ho sledovat,“ vyhlíží s nadějí velký průlom juniora ve druhé anglické lize hrdý otec.
August naskočil zatím do čtyř přípravných zápasů a ve třech skóroval. Ve srovnání s góly proti celkům z nižších anglických soutěží si však toho proti světovému gigantovi a mistrům Španělska bude určitě vážit o něco víc, i když Barcelona nasadila z velké části náhradníky.