Plzeň proti Zbrojovce: pět změn, třicet minut v tempu, pak trápení a vysmátý Svědík
Plzeň si plánovala rozjet sezonu šesti body a potvrdit titulové ambice, které vyhlásila před startem nového ročníku Chance Ligy. Místo toho počítá bolavé ztráty – ze zápasů s Libercem (1:3) a Zbrojovkou (1:1) má zatím jediný bod, konkurence uniká. Zatímco nováček soutěže odjížděl večer z Doosan Areny spokojený, v domácím táboře se řeší pozice trenéra Martina Hyského. Co ukázal sobotní šlágr?
Slavící Vašulín zopakoval Spartu
Brno může vysokému útočníkovi brzy ležet u nohou. Daniel Vašulín skóroval z brejku proti Spartě, s ledovým klidem proměnil podobný samostatný nájezd i o týden později proti Plzni. Gól proti bývalému klubu, kde pro něj v kádru pro novou sezonu nebylo místo, slavil s nebývalou chutí. „Moc jsem v tomhle zápase chtěl uspět,“ přiznal po remízovém duelu. Společně s Ezehem vytváří údernou, fyzicky silnou dvojici na brněnském hrotu a navíc střílí netradiční góly – znovu se prosadil po dlouhém sólu téměř z vlastní poloviny hřiště. „Měl motivaci, ukázal, že je to opravdu kvalitní hráč,“ smekl trenér Martin Svědík.
Vysmátý Svědík
Extrémně náročný kouč, který nebývá téměř nikdy spokojený, se během tiskové konference po zápase v Plzni usmíval. Aby ne – čtyři body z duelů proti Spartě a západočeskému favoritovi musí trenéra ligového nováčka pořádně hřát. Zbrojovka znovu odevzdala velmi dobrý výkon, až na závěrečnou fázi zápasu se nenechala Plzní trvale zatlačit. „Pro mě je vždycky bod málo, ale musím také brát fakt, že hrajeme v Plzni, kde mají velmi dobré hráče a vysoké ambice. Když prohráváte nula jedna a pak vyrovnáte, bod je nakonec dobrý. Ale jsem maximalista, určitě bych si to přál zlomit ve svůj prospěch,“ dodal s úsměvem. Před cestou do Brna chválil Daniela Vašulína, fanoušky a zároveň apeloval na hráče do dalších zápasů. „Doma nechceme nic jiného než vyhrát,“ řekl kouč sebevědomě před domácími duely s Libercem a Hradcem.
Třicet minut, pak trápení Plzně
Plzeň vydržela v solidním tempu prvních třicet minut, pak šlo z domácí strany stejně jako před týdnem o křečovité trápení. Viktoria se prosazovala prakticky jediným způsobem – dlouhými balony na aktivního Memiče, který dokud mohl, dokázal větrat obranu Zbrojovky. Ze strany favorita to bylo znovu zoufale málo. Zmar podtrhla akce vedoucí k brněnskému srovnání – Viktoria kombinovala na soupeřově vápně, z čehož se Zbrojovka dostala do brejku, který po dlouhém úniku přesně zakončil Vašulín. V závěru se Viktoria dostala na míč, ale ani jednou nevystřelila přímo na bránu. „Hráčům jsem po zápase řekl, aby nevěšeli hlavy. Je to malinkatý krok, ale lepším směrem. Je třeba makat, pracovat a soustředit se dál,“ zmínil po utkání Hyský, který musel poslouchat od fanoušků výzvy k odchodu z trenérské židle. Jeho vize se v Plzni pomalu bortí, jeho pozici řeší nejvyšší vedení.
Pět změn, Panoš měl jít do základu
Po průšvihu s Libercem se Hyský odhodlal k výraznému překopání sestavy. Do základu šli Karel Spáčil, Filip Prebsl, Stefan Pirgič, Christophe Kabongo a Matěj Vydra. Naopak na lavičku usedli reprezentanti Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Denis Višinský a Merchas Doski, čekat musel hroťák Salim Lawal. Do základu měl původně jít i Jiří Panoš, jenže na pátečním předzápasovém tréninku si poranil koleno. Pro devatenáctiletý talent jsou časté zdravotní trable nepříjemnou brzdou v dalším rozvoji. Změny Plzni prospěly, noví hráči vnesli do mužstva potřebnou energii. Kabongo navíc otevřel hlavou skóre. Jenže jediná branka a zbytečné inkasování opět stály favorita body…
Šádek vítal sjednocené fanoušky
Fanoušci Plzně a Zbrojovky připravili velmi sympatické gesto. Oba tábory pojí dlouholeté silné přátelství, které trvá i po návratu brněnského celku do nejvyšší soutěže. Zhruba tisíc příznivců obou klubů se sešli hodinu a půl před výkopem v nedalekém areálu plzeňského pivovaru, odkud vyrazili společně na stadion. Před hostujícím sektorem fanoušky dokonce osobně přivítal i generální ředitel Viktorie Adolf Šádek. Před výkopem zazněla na přání plzeňských kotelníků ze Sektoru P hymna brněnského klubu. „Taková kultura prostředí, to je skvělé,“ chválil atmosféru brněnský kouč Svědík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu