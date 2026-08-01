Tribuna Sever v Ostravě: Estébáci na Slavii nepatří! Baníkovci ukázali choreo proti Tvrdíkovi
Tribuna Sever, se kterou po skandálním derby bojuje předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, dorazila v sobotu odpoledne na stadion v Ostravě-Vítkovicích a dala o sobě brzy vědět. Svůj sektor při šlágru 2. kola Chance Ligy takřka celý zaplnila a od začátku byla slyšet, navíc na začátku zápasu vytáhla v kotli hostů choreografii mířenou na nejvyšší vedení mistrovského klubu. Proti Jaroslavu Tvrdíkovi skandovali také fanoušci Baníku, kdy následně sami vytáhli choreo ve stejném duchu. Duel po prvním poločase skončil jasným skórem 0:3, hostující fotbalisté v něm absolutně dominovali.
Na druhé venkovní utkání Slavie po skandálním derby se Spartou dorazil do Ostravy zaplněný kotel hostů. Zhruba tisícovka fanoušků sešívaných vytáhla v úvodu transparent, v němž se pravděpodobně distancovala od červnového angažování Jiřího Komorouse coby nového bezpečnostního poradce. „Estébáci na Slavii nepatří,“ stálo na choreu.
Patrně šlo o reakci na květnové derby se Spartou, při kterém část fanoušků červenobílých předčasně vtrhla na plochu, Slavia angažovala bývalého policistu Jiřího Komorouse. Z jakého důvodu? Prý aby se podobný incident už v Edenu neopakoval.
„Novým bezpečnostním poradcem představenstva je generálmajor Jiří Komorous, bývalý velitel Ochranné služby Policie ČR. Ve spolupráci s ním je nastavován nový bezpečnostní rámec opatření na stadionu,“ sdělila Slavia v červnu.
Komorous před čtyřiceti lety usiloval o vstup do StB, sám sebe popisoval jako přesvědčeného internacionalistu, plně oddaného marxismu-leninismu. Navíc souhlasil s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Po zhruba dvaceti letech podotkl, že si své chyby z mládí již dávno odmakal.
Tribuna Sever se proto hned v prvním venkovním utkání (na domácí jí platí zákaz) ozvala. Choreografii vytáhli příznivci SKS zhruba po deseti minutách, o chvíli později se ozval i kotel Baníku, a to proti předsedovi mistrovského klubu Jaroslavu Tvrdíkovi. „Ne*er se do nás, Tvrdíku, ne*er se do nás,“ skandovali „chachaři“ a vzápětí přidali i vulgární pokřiky.
Během druhého poločasu dokonce vytáhli příznivci Baníku - mezi kterými je dnes i hokejista David Pastrňák - vlastní choreo namířené proti vedení současné Slavie - postavu Mistra Yody z filmové série Star Wars doplnil obličej Jaroslava Tvrdíka s popiskem „V populismu mistrů liga jsme my."
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|10
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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