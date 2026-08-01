Gólman Artisu Stoppen: Je nefér, že fanoušci pískali na Heču. Vlastní gól? Nešťastný odraz
První prvoligový bod pro Artis. I díky zákrokům Tadeáše Stoppena (22), který posílil nováčka těsně před sezonou z olomoucké Sigmy. Na hřišti Slovácka (1:1) ve druhém kole Chance Ligy si ve druhé půli zapsal několik povedených zákroků, za svá záda pustil jen nešťastný odraz od spoluhráče Neila Glossoy, do kterého trefil balon Štěpán Harazim. Nádvorníkově partě vyšla odveta za červnovou baráž, v níž soupeř dominoval. Nyní ale proti němu stál úplně jiný, silnější tým. „Chytal velice dobře, podržel nás. Mužstvo vycítilo, že je jistý,“ chválil letní posilu trenér Roman Nádvorník.
Tadeáši, zachytal jste si, že?
„Hlavně ve druhém poločase to tam lítalo, centry, rohy. Dostali jsme gól, takový nešťastný, když jeden můj spoluhráč trefil druhého a odrazilo se to do branky. Bohužel to fotbal přináší. Jsem rád, že se nám podařilo z jednoho brejku vyrovnat. Soustředili jsme se na kompaktní blok, defenzivu, krátké vzdálenosti mezi námi. Dobře jsme se posouvali a na konci už nás soupeř moc neohrozil.“
Zaměřili jste se po čtyřbrankovém výprasku od Mladé Boleslavi primárně na obranu?
„V týdnu jsme se defenzivou hodně zaobírali. Podívali jsme se na video, ukázali jsme si chyby. Bylo jich docela dost. Jsem rád, že jsme se z toho poučili. Máme to vzadu založené na tom, že chodíme jeden na jednoho a myslím, že to Slovácku moc nevonělo. Vznikalo z toho to, že Heča zůstával dlouho stát nad balonem a snažil se vymyslet progresivní přihrávky na střeďáky. K modernímu fotbalu to patří.“
Někteří příznivci to ale nechápali.
„Od fanoušků to bylo vůči Hečovi trošku nefér. Úplně neznají taktické záměry a vypískávají ho. Hráč musí vnímat, že dávají najevo nespokojenost. Ale Slovácko od toho neustoupilo a my jsme byli v posunech poctiví. Mně jako gólmanovi by se takový způsob hry líbil, baví mě mít balon u nohy a tvořit hru. Ale nesmí to být na úkor bezpečnosti.“
V první půli jste byli v ofenzivě daleko aktivnější než po pauze. Viděl jste to stejně?
„Je to pravda. Od šedesáté minuty nás Slovácko trošku zatlačilo. Ve druhé půlce jsme nedokázali nahoře udržet víc balonů a po vystřídání Latyra jsme už neměli ani takovou výšku. Výpadů jsme měli míň.“
Co vám ukázaly první dva zápasy?
„Na Slovácku jsme si dokázali, že umíme po většinu utkání držet bezbrankový stav. Víme, že přechod do útoku máme silný a rychlý.“
Je pro vás hostování v Artisu dobrým krokem?
„Jsem za to určitě rád. V posledním roce a půl jsem neměl skoro žádnou prvoligovou praxi. Chytal jsem jenom druhou a pak třetí ligu. Z mého pohledu to bylo málo, takže jsem řešil, co dál. Teď jsem byl dvakrát v brance, snad to takto bude pokračovat.“
Zaujal mě pravý obránce Neil Glossoa, host ze Slavie. Jaký je?
„Určitě má sebevědomí. Nebojí se zaseknout si balon, je na tom fyzicky velice dobře. Je silný, vysoký borec. Zvládl to velmi dobře. Spoustu rozehrávek jsme hráli přes něj, ať už ode mě anebo od Plechyho (Plechatého). Občas je to s ním složité z hlediska komunikace. Moc neumí anglicky, musí mu překládat Fombič (Issa Fomba) do francouzštiny.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|12
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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