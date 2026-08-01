Horor v Liberci! Kušej vyloučen v 1. minutě, pak šel ven Hodouš: Chci něco říct...
Zápas 2. kola Chance Ligy začal a pro Vasila Kušeje vzápětí skončil. Tvrdý zákrok na stopera Teplic, po kterém viděla posila libereckých fotbalistů ze Slavie červenou kartu, odstartoval nervózní duel, v němž sudí Marek Radina rozdal dalších devět karet, z toho i druhou červenou pro domácí Slovan. Tu dostal Petr Hodouš, který měl po prohře 0:1 jasno: „Tohle nebylo na vyloučení.“
Co se přesně na stadionu U Nisy dělo? Teplice po rozehrávce držely balon, na časomíře uběhlo jen 50 vteřin. Ale Kušej při presinku ujel a sestřelil rozehrávajícího Jakubka. Ihned se omlouval, Slovákovi i jeho spoluhráčům. Radina přispěchal s červenou kartou, liberecký ofenzivní kouzelník se tak rozhodně dostal do pořadníku nejrychleji vyloučených hráčů v historii ligy. Od rekordu je ale stále daleko, Jan Vorel to stihl před 13 lety ve 20. sekundě.
Byť zákrok nešel podrážkou do kotníku či holeně, křídelník hostující ze Slavie nijak zvlášť na ploše neprostestoval. Po cestě tunelem do šaten už ze sebe emoce dostal. Byť v úvodu byli všichni kartou pobouřeni, po utkání ji všichni zpovídaní aktéři přijali.
Zdenko Frťala sice přiznal, že vyloučení pořádně neviděl, ale Lukáš Mareček pravil: „Ze hřiště to za mě byly jasné červené. Podle mě nemohou být žádné výmluvy.“ Ty nehledal ani strohý domácí kouč Branislav Fodrek. „Jediné, co můžu říct, že to podle mě nebyl tak tvrdý zápas, aby tam bylo tolik žlutých a červených. To je vše, co k tomu řeknu, pojďme se bavit o fotbale,“ líčil.
„Ptal jsem se a kluci říkali, že byla jasná,“ doplnil ho Petr Hodouš. Ten přišel na tiskovou konferenci, přestože odehrál pouhých 38 minut, i on šel ze hřiště po červené kartě.
Libereckému univerzálovi v první půli odskočil míč a jeho podrážka dle opakovaných záběrů zřejmě zasáhla Lukáše Marečka. Červená už nepůsobila tak překvapivě jako ta z první minuty, Radinův karetní metr byl totiž od prvního vyloučení velmi tvrdý. Přesto právě toto vyloučení kousal Hodouš hodně těžce.
„Chci k tomu něco říct. Trefil jsem balon, potom jsem stáhl nohu. Ani nevím, jestli tam došlo k nějakému kontaktu. Bezprostředně jsem byl vyveden ze hřiště a bylo mi řečeno, že to VAR potvrdil. Abych vám řekl pravdu, tohle neměla být červená karta. Se žlutou bych byl spokojený. Chtěl bych se vrátit ke Slavii. Moses mě loktem udeřil do obličeje. Na to jsem byl odvezen do nemocnice, nemohl jsem jíst, tři dny jsem pil brčkem. Další měsíc jsem jedl tekutou stravu, měl jsem masku. To nebyl faul ani karta,“ zněl jeho monolog, ve kterém připomenul zápas se Slavií ze začátku května.
„Nešel jsem tam vysokou intenzitou. Neměl jsem napnutou nohu, stáhl jsem ji,“ kroutil hlavou. Poté, co šel Liberec do devíti, se snesla na sudího a vlastně i na Teplice čirá nenávist z tribun. Pískot, neslušné pokřiky, bučení - nehrálo se v příjemné atmosféře. I kliďas Fodrek se nechal strhnout a dostal od sudího žlutou kartu. Pak začaly tribuny bouřit do pozitivna a i přes gól Marečka hnaly Slovan za vyrovnáním. A málem se stal zázrak, devět domácích hráčů v závěru Teplice přehrávalo.
„V první řadě bychom měli ocenit domácí tým. Jejich organizovanost a houževnatost nás držela v napětí,“ oddechl si nakonec Frťala. „Jste o dva kluky míň a jste lepší. Klobouček,“ řekl Hodouš. „Omluvil jsem se jim, vzal jsem to na sebe, nemyslím si, že to byla červená, ale tým jsem oslabil,“ dodal a doplnil, že věří v omilostnění od disciplinární komise.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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