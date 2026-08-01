Trpišovský o Brunesovi ve Spartě i Deníovi u české reprezentace: Až čas ukáže
Posbíral tři body, o kterých bylo jasno hned v prvním poločase, a spokojeně odjel domů. Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, vybrakoval ve druhém kole Chance Ligy Baník dominantním vítězstvím 4:0. „Skvělý výsledek s nulou, ale byly tam i věci, které by nás příště mohly potrestat,“ zůstal nad věcí kouč mistra. Během dlouhé tiskové konference v Ostravě mluvil i o Jonatanu Brunesovi či Santim Deníovi.
Čím si vysvětlujete fakt, že vy Baník okamžitě z rohů ztrestáte, zatímco oni ze stejného počtu v úvodu nebezpeční nejsou?
„Vstup od Baníku byl klasický, udělají dva auty, z jednoho roh a už to jede. Přitom si říkáte, že je nesmíte pustit ke kotli a dostat se pod tlak. Vždycky je to tady naše tradice v první minutě. Kluci ale skvěle bránili obranný box, třeba Nowak tam vyndal míč v gólovce. Je to těžké a ještě to není pro spoustu ofenzivních hráčů samozřejmost. Takže dobrá práce zónařů i napojovačů. Největší šanci měl Baník, když se Gning utrhl po rohu a pak při našem zakládání, kdy Kubala trefil břevno. Věnovali jsme se standardkám celý týden, je to o kopajících, o hráčích a jejich timingu a o černé práci těch dalších, kteří třeba odtahují prostor. Z mého pohledu jsme udělali všechno perfektně. Baník brání kombinovaně, je tam místo, ze kterého se můžeme prosadit. Musí se to sejít, tohle pro nás bylo skvělé. Ze sta rohů průměrně vstřelíte třeba šest gólů, top týmy dvacet. Vždycky vám to pomůže. Sáďa to umí kopnout skoro až neřešitelně pro soupeře, trefí to, kam potřebuje.“
Takže je to i o typologii hráčů, viz třeba Wiktor Nowak.
„Je to tak, útočnou hlavu ne každý hráč umí, dneska už je to spíš vzácnost. Liverpool měl za Jürgena Kloppa v realizáku specialistu na standardky, dali z nich nejvíc gólů v Premier League. Za dalších pět měsíců vyměnili hráče, přestali góly dávat a toho samého specialistu vyhodili. Přišel Gakpo a spol., což jsou hráči silní v jiných věcech, takže vždycky je to o hráčích. Nemáme teď Chorase (Tomáše Chorého), ale máme silné stopery, kteří jsou dobří v obranných i útočných standardkách. Vždycky ve finále rozhoduje personální složení.“
Stopery máte excelentní, a to začal Ange N´Guessan jen na lavičce. Jak je vybíráte?
„Když máte osm dobrých lahví vína, vždycky vytáhnete tu dobrou. (úsměv) Co se týče výběru, hodně záleží na typologii soupeře. Věděli jsme, že Baník bude hrát nahoře s Gningem a Jurečkou, proto jsme chtěli vsadit na sehranost našich hráčů. N´Guessan hrál minule skvěle, ale chtěli jsme součinnost a jiné rozhodování na pozici středního stopera. Ange bude hrát příště s Pardubicemi. Měli jsme dohodu, že na Baníku to bude všechno sledovat z lavičky. Chtěl jsem, ať hraje už i David Zima. Je to těžké, nedávno jsem šel po chodbě a říkal jsem, že bychom mohli někdy nastoupit třeba se šesti stopery. To tady nikdo ještě neudělal. (úsměv) Kvalita je obrovská. Říkal jsem v kabině, že je mi líto těch, co nehrají, protože by si to zasloužili všichni.“
Štěpána Chaloupka jste střídal z preventivních důvodů, nebo třeba kvůli Benfice?
„Hledáme zapojení každého hráče zvlášť. Konečný vypadl, tak jsme dali šanci Štěpánovi, jinde kondici a herní praxi nenabere. Na konci půle už jsem na něm viděl, že toho má dost. Sám přišel s tím, že si není jistý tím, jestli zachytí všechny náběhy. Logicky to byl důvod ke střídání.“
Jak se vám líbil Mubarak Suleiman na netradiční pozici levého wingbeka?
„Jsem nadšený, až ve druhé půli se za něj dostal Bewene párkrát. Ale zvládl to skvěle. V Bewenem vidím rozdílového hráče s budoucností, akceleraci a rychlost má brutální, ofenzivní složku taky. Samozřejmě se ještě musí pár věcí doučit, ale je v něm velký potenciál. Když hraje proti nám, je to hodně nepříjemné. Stejně jako Sinjavskij. Juras je mimo, Lába onemocněl, takže jsme vsadili na Suleimanovu pohybovou složku. Věřili jsme, že se Bewenemu vyrovná. Navíc je to takový neunavitelný hráč, nevadí mu intenzita. A ještě je nepříjemný do ofenzivy, protože umí zavírat zadní tyč a je fotbalový. Na ofenzivních postech máme spoustu možností, takže volba padla na něj. Za poslední měsíce se obrovsky zlepšil zachytávání hráčů a v práci s prostorem za sebou. Byla to i reakce na to, že halvbeci Romana Skuhravého chodí víc za obranu.“
Několikrát v minulosti jste mluvil o tom, že nejsložitější a nejdražší je sehnat kvalitní devítku. Co o Chance Liga říká to, že do ní nyní přestoupil Jonatan Brunes, jehož jste taky chtěli?
„Říkám to pokaždé: naše liga se zlepšuje, je to jiný produkt po všech stránkách. Takhle z hlavy si myslím, že hráči asi vidí dobrou přestupní stanici do lepších lig. Nemám statistiku, ale myslím si, že česká liga je dobrá průpravná stanice. Hráči se tady zocelí a pak zvládnou těžší soutěž. A samozřejmě roli hraje i síla trhu. Je tady víc peněz, víc bohatých majitelů. Kluby ze středu tabulky si dovolí ceny, které si dřív dovolily jen nejlepší týmy, takže zase musíte jít o level výš. Devítky jsou nejcennější zboží. Mám rád, když jsou útočníci tahoví, náběhoví a pracovití, ale fotbal se neustále vyvíjí. Na mistrovství světa jste viděli, že se vracejí i velké devítky, naopak stopeři už v dnešní době jsou třeba menší, protože způsoby hry jsou modernější. Jsou to zakladatelé akcí se skvělým pohybem, pak jim zase ubývá síla ve vzduchu. Každý tým na turnaji, který měl silnou devítku, se prosazoval. Haaland, Kane... Tým hrozí svou kombinací a zároveň má hráče, který je schopný zakončit akci v boxu. Je to bonus. Máme tady více hráčů z Polska, protože i jejich liga se zlepšila.“
Co říkáte na nového trenéra české reprezentace Santiho Deníu?
„Vždycky říkám, že pravda leží na hřišti. Co to přinese, si řekneme za dva, tři, čtyři roky. Spousta lidí po tom volala, stalo se to. Je určitě dobře, že přijde jiný vítr a směr. Může nás to obohatit. Praxe ukáže, jestli je to dobře, nebo ne. Mně je to osobně líto, protože si myslím, že národní tým by měli vést domácí trenéři, ale chápu to. Více ho ale neznám, takže o něm nemůžu mluvit. Ani já nemám rád, když o nás někdo mluví a neví o tom nic. Na druhou stranu to chápu, je to fotbal, všechny to zajímá. Třeba se za tři roky ukáže, že přesně tohle český fotbal potřebuje, anebo taky ne. Čas ukáže.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|12
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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