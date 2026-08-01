Chorea obou týmů budila pozornost. Exhibici obhájců titulu přihlížel i Pastrňák
„Exhibice“ - to bylo první slovo, které redaktora Daniela Feketse napadlo, když se měl podělit o svůj první dojem ze zápasu obhájců titulu ze Slavie proti Baníku, které skončilo 0:4. Pochvalu si zasloužil Michal Sadílek s bilancí 1+2, špatné naopak bylo bránění standardních situací ze strany domácích. Velkou pozornost poutalo choreo Tribuny Sever a poté i ostravských příznivců. Na co narážela? Na stadionu byl přítomný i fanoušek Baníku David Pastrňák, který po zápase zamířil do zázemí a šatny fotbalistů. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|12
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu