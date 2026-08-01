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Chorea obou týmů budila pozornost. Exhibici obhájců titulu přihlížel i Pastrňák

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Chorea obou týmů budila pozornost. Exhibici obhájců titulu přihlížel i Pastrňák
Choreo fanoušků Slavie
Aboubacar Traoré z Ostravy a Adonija Ouanda ze Slavie
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
Fanoušci Slavie během zápasu
Transparent fanoušků Slavie na utkání s Baníkem
Lukáš Provod ze Slavie a Jiří Míček z Ostravy
Fanoušci Slavie v Ostravě
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Chance Liga
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„Exhibice“ - to bylo první slovo, které redaktora Daniela Feketse napadlo, když se měl podělit o svůj první dojem ze zápasu obhájců titulu ze Slavie proti Baníku, které skončilo 0:4. Pochvalu si zasloužil Michal Sadílek s bilancí 1+2, špatné naopak bylo bránění standardních situací ze strany domácích. Velkou pozornost poutalo choreo Tribuny Sever a poté i ostravských příznivců. Na co narážela? Na stadionu byl přítomný i fanoušek Baníku David Pastrňák, který po zápase zamířil do zázemí a šatny fotbalistů. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

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SESTŘIH: Baník – Slavia 0:4: Sešívaný koncert v Ostravě! Čtyři různí střelci, dva góly z rohu • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Ml. Boleslav11004:23
4Zbrojovka11003:13
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Slovácko20112:61
12Olomouc10011:20
13Pardubice10011:20
14Bohemians10011:30
15Plzeň10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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