Skuhravý: Prohra jde za mnou, cestu ale najdu. Historie s Trpišovským? Chci se zastřelit
V prvním domácím utkání sezony schytal Baník tvrdou facku. Stačily dva rohové kopy a hotovo bylo prakticky už po patnácti minutách. Slavia si v Ostravě ve druhém kole Chance Ligy zastřílela, zvítězila 4:0. „Zasloužená prohra, která jde jednoznačně za mnou. Darovaná na zlatém podnose. Se Slavií se mi to děje opakovaně, když ji chytnu na začátku. Jsem z toho zklamaný, ale ne úplně překvapený,“ líčil trenér Slezanů Roman Skuhravý.
Rozveďte to. Proč nejste překvapený?
„Když si vzpomenu na mou historii s Jindrou Trpišovským, chci se zastřelit. Pro mě je to jako souboj dvou světů a já ho brutálně prohrávám. Vždycky chytnu Slavii na začátku, kdy je to fakt syrové. Překvapení to není v tom, že... Mohl bych dělat přednášku, protože u všech klubů je to podobné. A je úplně jedno, jestli to je Baník Ostrava, Košice nebo Dukla. Vy prostě potřebujete chvilku času. Už jsem si o sobě přečetl, že jsem naivní, ale bohužel bez takových kotlů, které někdy na začátku dostanete, to nejde. Nejsem překvapený, protože se to opakuje.“
Z toho, jak se chcete prezentovat, neustoupíte?
„Nikdy, zapomeňte. Já tady prostě uspěju, udělám pro to maximum. Najdu cestu, aby ty výkyvy prostě byly menší. Je to výzva, ze které cuknout nemůžu. Já jinému fotbalu nerozumím.“
Na začátku jste zmínil, že jde prohra za vámi. Znamená to, že jste netrefil sestavu?
„Šli jsme do toho s nějakým záměrem. Změny do druhého poločasu přišly z důvodu, abych hráče přesvědčil, že pokud s jakýmkoliv soupeřem budeme hrát kratší hru, budeme mít nabídku, dobrý presink a vycházet z kompaktu, může to být úspěšné. Nejvíc mě mrzí, a proto to beru na sebe, že se mi do mužstva nepovedlo dostat v celém týdnu sebevědomí. Prostě to, abychom hráli jako ve druhém poločase. Pravda je taková, že to nevyšlo.“
Navíc Slavia vás hned na začátku dvakrát potrestala po rohových kopech.
„Oni v nich mají obrovskou sílu. Samozřejmě v dnešní době to načtete, ale my jsme do této chvíle neměli to ideální postavení. Výchozí postavení si vlastně o nic jiného nekoledovalo, podobných situací tam bylo víc. Myslím si, že i my jsme tam měli na naše poměry celkem dost rohů, ale bohužel gól nedáme. Klíčová byla rozbitá čtyřka v zóně, a že se brzdiči nechali zablokovat. Pokud dáte Slavii v boxu převahu 3 na 1, je to gól.“
Dá se říct, že optimální základní sestavu pořád hledáte?
„Ne. Já jsem tady šest týdnů i s cestou a samozřejmě věci, které hráčům říkám od A do Z, jsou pro ně náročné. Vím to. Mně jich je vlastně i líto, ale zároveň nepochybuju, že tu máme takovou kvalitu, že to prostě zlomíme. Já jsem prostě úplně v klidu. Dostali jsme od Slavie výprask a vím, že jsme Baník Ostrava. Ale byl bych špatný trenér, kdybych po prvním zápase na tuto otázku odpovídal slovem ‚hledáme‘. Klukům věřím a vůbec nepochybuju, že se budeme posouvat. Utkání mě ale mrzí, z mého pohledu jsme jim to fakt darovali.“
Zatím od vás nedostávají minuty hráči jako Karel Pojezný, David Buchta nebo Dennis Owusu. Jaká je jejich budoucnost v Baníku?
„U Karla je to jednoduché. On má v mých očích co se týče ofenzivního a pohybového potenciálu na velký fotbal. Trošku bojuju, a opakuje se to u více trenérů, s jeho nastavením do defenzivy. Pořád ale věřím tomu, že to Karla se*e a že to může být moment, kdy se nakopne. Bavíme se o tom, má dvě varianty. Buď pochopí, co po něm chci, nebo půjde jinam. Volba je na něm. U Buchtiče je to hodně podobné. Myslím si, že jsem mu dal na začátku takový nový vítr, ale teď mám pocit, že znova padá. Někdy to tak prostě je. Vy potřebujete vidět, jestli je to stálé, nebo ne. Budeme to řešit.“
A Owusu?
„Je to strašně zajímavý hráč, rychlejšího jsem snad v životě netrénoval. Ale v této chvíli, a je to i případ mladého Havrana, má prostě čas. Kádr je na můj vkus moc široký, takže určitě to budeme řešit. Samozřejmě přijde doba, kdy to začne vadit Šanclům, Buchtům nebo Pojezným. Ale znovu, my jsme Baník a je prostě na chlapcích, jak se o to poperou.“
Zeptám se ještě na Gninga, který dlouho čeká na gól. Jak jeho nákup hodnotíte? Není potřeba ho trochu probrat a dát tam místo něj třeba Škrkoně?
„Bacha, v tomhle jsem férový. Sleduju data a od hráčů čekám větší kvalitu, nejenom co se týče střílení gólů. Pro mě tam bylo strašně moc situací, kdy jsme měli jednoduché ztráty, jak od Venci (Václava Jurečky) nebo Abua. Stojí nás to hrozně sil. Samozřejmě Škrky potřebuje čas, protože my na něm teď pracujeme víc silově. V tomhle dávkování musíme být opatrní, jeho čas ale určitě přijde.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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