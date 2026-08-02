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Nejen Vinicius?! Pardubice řeší dalšího hráče Karviné, zájem má i rival z Hradce Králové

Gólman Karviné Vladimír Neuman
Gólman Karviné Vladimír NeumanZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Gólman Karviné Vladimír Neuman
Gólman Karviné Vladimír Neuman
Gólman Karviné Vladimír Neuman
Gólman Karviné Vladimír Neuman
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Michal Kvasnica, Daniel Fekets
Chance Liga
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Brazilský útočník Kahuan Vinicius by podle informací iSportu nemusel být jedinou posilou Pardubic z druholigové Karviné. Redakční zdroje se shodují na tom, že klub vlastněný miliardářem Karlem Pražákem řeší další jméno z druholigového MFK.

Jde o brankáře Vladimíra Neumana. Pikantní na celé záležitosti je fakt, že zájem o šestadvacetiletého gólmana již delší dobu projevuje také východočeský rival z Hradce Králové. Pravděpodobně zejména z toho důvodu, že chce být připraven na situaci, pokud by někdy odešel lídr Adam Zadražil na lukrativnější adresu.

„Vinicius je už z kádru pryč a v nejbližší době de facto i Štorman a Neuman, to se všechno uvidí. To jsou změny, které jsme udělali po Opavě. Odchody Neumana a Štormana by měly být blízko, ale je to v kompetenci klubu, agentů a hráčů,“ potvrdil trenér slezského druholigisty Roman West po páteční výhře 1:0 nad Vlašimí.

Urostlý forvard Vinicius však bude potřebovat čas, než Pardubicím výrazněji pomůže. Jdou totiž hlasy o tom, že zatím není v ideálním kondičním stavu na nároky kouče Jana Trousila. Ten má v kádru z brankářů ještě zkušeného Aleše Mandouse, jenž chyboval v prvním kole, zraněného Luku Charatišviliho, Jáchyma Šeráka a Jana Stejskala. Neuman by byl pátým mužem v rukavicích, je jasné, že by musel někdo klub opustit.

A ještě jedna zpráva: do Pardubic dorazí finanční injekce z Bragy za lukrativní přestup odchovance Lukáše Horníčka do Newcastlu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Zbrojovka21104:24
4Ml. Boleslav11004:23
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Plzeň20112:41
12Slovácko20112:61
13Olomouc10011:20
14Pardubice10011:20
15Bohemians10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
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