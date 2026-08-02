Nejen Vinicius?! Pardubice řeší dalšího hráče Karviné, zájem má i rival z Hradce Králové
Brazilský útočník Kahuan Vinicius by podle informací iSportu nemusel být jedinou posilou Pardubic z druholigové Karviné. Redakční zdroje se shodují na tom, že klub vlastněný miliardářem Karlem Pražákem řeší další jméno z druholigového MFK.
Jde o brankáře Vladimíra Neumana. Pikantní na celé záležitosti je fakt, že zájem o šestadvacetiletého gólmana již delší dobu projevuje také východočeský rival z Hradce Králové. Pravděpodobně zejména z toho důvodu, že chce být připraven na situaci, pokud by někdy odešel lídr Adam Zadražil na lukrativnější adresu.
„Vinicius je už z kádru pryč a v nejbližší době de facto i Štorman a Neuman, to se všechno uvidí. To jsou změny, které jsme udělali po Opavě. Odchody Neumana a Štormana by měly být blízko, ale je to v kompetenci klubu, agentů a hráčů,“ potvrdil trenér slezského druholigisty Roman West po páteční výhře 1:0 nad Vlašimí.
Urostlý forvard Vinicius však bude potřebovat čas, než Pardubicím výrazněji pomůže. Jdou totiž hlasy o tom, že zatím není v ideálním kondičním stavu na nároky kouče Jana Trousila. Ten má v kádru z brankářů ještě zkušeného Aleše Mandouse, jenž chyboval v prvním kole, zraněného Luku Charatišviliho, Jáchyma Šeráka a Jana Stejskala. Neuman by byl pátým mužem v rukavicích, je jasné, že by musel někdo klub opustit.
A ještě jedna zpráva: do Pardubic dorazí finanční injekce z Bragy za lukrativní přestup odchovance Lukáše Horníčka do Newcastlu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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