Hyský ven! řvali fanoušci. Mě to nezlomí, reagoval kouč, ale... Kdo ho může nahradit?
Daniel Vašulín s úsměvem na rtech zařídil ve druhém kole bod Zbrojovce na hřišti bývalého klubu. Remíza 1:1 Plzni ze sobotního utkání rozhodně nestačí, navíc může znamenat první odvolání trenéra v začínající sezoně Chance Ligy. Martin Hyský byl už před utkáním pod tlakem, který ještě roste. Trpělivost a víru ztrácejí i jinak věrní západočeští fanoušci. Kotel při závěrečné děkovačce volal: Hyský ven! Stejné pokřiky zaznívaly i z hlavní tribuny. Velmi brzy může zareagovat klubové vedení a jeden z aspirantů na ligový titul může měnit šéfa lavičky.
Plzeň vedla po proměněném rohu hlavou Christophea Kabonga, prvních 25 minut zafungovalo pět změn v sestavě, které trenér Martin Hyský nachystal oproti prvnímu průšvihu s Libercem (1:3). Viktorii ale postupně padal řetěz, což vyvrcholilo v 58. minutě. Daniel Vašulín využil podobně jako proti Spartě rychlý brejk a po dlouhém samostatném úniku zařídil konečnou remízu 1:1.
Zkoprnělá Plzeň se ve druhé půli po inkasovaném gólu až na územní tlak v závěrečné pasáži na nic nezmohla, přímo na branku Adama Hrdiny ani jednou nevystřelila. Na konci si vytvořila převahu, ale bylo to málo. Zbrojovka si zápas v klidu pohlídala, čím dál víc bylo jasné, že snaha dle Hyského šablony nikam nevedla.
Plzeň ztratila druhý zápas po sobě, z plánovaných šesti domácích bodů na úvod Chance Ligy získala jediný. Což je pro klub, který vyhlásil před sezonou ambice na titul, zoufale málo.
Židle se bortí pod hlavním trenérem, hlavní zodpovědnou osobou.
Po zápase se ozývalo z tribuny: Hyský ven, Hyský ven! Kotel za bránou požadoval konec trenéra i při závěrečné děkovačce. „Respektuji diváky, vnímám, co křičí, mají na svůj názor absolutní právo. Mě to nezlomí, věřím naší cestě. Vím, co tomu dávám a obětuju, jakým směrem jdu. Nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný. Soustředím se na tým a každodenní práci, nechci energii ztrácet někde kolem,“ odpověděl Hyský na pozápasové tiskové konferenci na dotaz Sportu.
Stále věří, že Viktoria s jeho vizí může být úspěšná. „Jedna z věcí, kterou jsem hráčům po zápase řekl, že je třeba dál pracovat, trénovat a připravit se na další zápas, nevěšet hlavy. Mužstvo by za výkon proti Zbrojovce nemělo být úplně dole, skleslé. Je to fotbal, může se stát, že nevyhrajete. Zbrojovka odehrála velmi dobrý zápas, bohužel nějaké věci šly proti nám,“ dodal plzeňský kouč.
V sobotu večer bezprostředně po utkání nebylo jasné, zda a jak dlouho ve své funkci zůstane. Adolf Šádek s plzeňským vedením mohou brzy reagovat, porady už během víkendu budou jistě hodně výživné. Hyský sice měl silné krytí od majitele Michala Strnada, ale s další ztrátou víra v obrat pod stávajícím trenérem může rychle mizet.
V zákulisí se nejvíc skloňuje jméno teplického Zdenka Frťaly, je možné, že západočeské vedení už zkušeného kouče, kterého dlouhodobě sleduje a má na svém listu, lehce naťuklo. O budoucnosti Hyského napoví příští dny, možná hodiny. Remíza s nováčkem z Brna ale rozhodně není výsledkem, kterým by si upevnil pozici na západě Čech. Přišel před necelými deseti měsíci s velkými plány a ambicemi, ale do nové sezony vkročil s velkými rozpaky, kterými navázal na ztráty z minulé sezony.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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