Hyský: Vašulín to v Plzni nezvládl. Na přestupovém trhu by se ještě mělo něco udělat
Sobotní remíza 1:1 s brněnskou Zbrojovkou ve 2. kole Chance Ligy je pro fotbalovou Plzeň málo. Zvlášť ve světle úvodní domácí prohry 1:3 s Libercem. Trenér Martin Hyský si to dobře uvědomuje, byť při hodnocení sobotního výkonu několikrát zmínil, že ve hře svého týmu viděl oproti minulému týdnu zlepšení. Západočeši ale při titulových ambicích potřebují body, které chybí. V klubu se řeší, co na začátku špatně rozjeté sezony dál. „Nechci z našeho směru uhnout,“ zmínil kouč Viktorie, který se dostal pod velký tlak. Po utkání dokonce po jeho odvolání volali nespokojení fanoušci na tribunách Doosan Areny.
Remíza se Zbrojovkou je pro Plzeň málo, jak zápas berete?
„Z výsledku jsme hodně zklamaní. Ale viděl jsem velký rozdíl ve výkonu mužstva oproti minulému týdnu (prohra 1:3 s Libercem). Byli jsme mnohem pevnější dozadu, Zbrojovce toho dovolili málo - v prvním poločase jednu nebezpečnou standardku, pak jednu situaci ve druhé půli, jinak byla naše defenziva hodně slušná. V konečném součtu nám je to k ničemu – zase jsme se nedokázali koncentrovat na každou situaci, gól, co jsme dostali, byl velmi laciný.“
Ten vás opět hodně štve?
„Padl po naší akci, ve finální fázi jsme nedokázali zakončit postupný útok. Zbrojovka šla do brejku, nám nezafungovala zbytková obrana a inkasovali jsme. Ovlivnilo to průběh zápasu. Byli jsme lepším týmem, měli jsme i po brance na 1:1 víc příležitostí. Naši střídající hráči vnesli do zápasu energii i kvalitu. Během druhé půle jsme si vytvořili slušné situace, ale finální fáze nám pořád nejde. Nemáme zabijácký instinkt, netrefujeme bránu. Dobré pozice jsme nebyli schopni trestat a donutit brankáře Zbrojovky Hrdinu k zákroku. Samozřejmě cítím zklamání, vím, že je to hodně málo. Druhý zápas doma a znovu jsme ho nedokázali vyhrát. Ale znovu – viděl jsem tam i řadu pozitivních věcí.“
Změnili jste sestavu i rozestavení, ale zase nemáte výhru. Kde je zakopaný pes?
„Už jsem mluvil o tom, že náš výkon byl mnohem lepší, než minulý týden. Změny jsme udělali na základě zápasu před týdnem, s Libercem to nebylo dobré. Také podle typologie hráčů a způsobu Zbrojovky. Třeba Filip Prebsl odehrál velmi dobrý zápas, Stefan Pirgič i Karel Spáčil také. Jsem rád za Christophea (Kabonga), že se trefil, měl tam ještě pár slušných situací, které mohl řešit lépe. Mužstvo velmi dobře ví, co chceme hrát, ví, že je potřeba být proti každému soupeři koncentrovaný. Hráčům jsem v kabině po zápase řekl, aby nevěšeli hlavy. Není to o kvalitě, možná ve finální fázi u ofenzivních hráčů. Potřebujeme, aby měli co nejlepší formu, ale tu momentálně nemají. Nechci mluvit jednotlivě o hráčích. Máme jeden bod ze dvou zápasů, je to práce celého týmu. Největší zodpovědnost za výsledky mám já. Uvědomuji si, že je to málo.“
Na tribunách bylo slyšet od fanoušků Hyský, ven! Připouštíte si rostoucí tlak?
„Respektuji diváky, vnímám, co křičí, mají na svůj názor absolutní právo. Mě to nezlomí, věřím naší cestě. Vím, co tomu dávám a obětuju, jakým směrem jdu. Nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný. Soustředím se na tým a každodenní práci, nechci energii ztrácet někde kolem.“
Co s týmem udělat, abyste dál neztráceli na nejlepší konkurenci?
„Pochopitelně vidíme výsledky i výkony soupeřů, ale je třeba se koukat na sebe. Možná se zamyslet nad tím, jak posílit kádr, který momentálně máme. Ale znovu říkám - mužstvo by za výkon proti Zbrojovce nemělo být úplně dole, skleslé. Je to fotbal, může se stát, že nevyhrajete. Zbrojovka odehrála velmi dobrý zápas, bohužel nějaké věci šly proti nám.“
Chybí vám gólový útočník typu Daniela Vašulína, kterého jste pustili z Plzně a za Zbrojovku proti vám skóroval?
„Podívejte se - Dana mám hodně rád, ale jeho půlrok tady se mnou v Plzni nebyl nejšťastnější pro obě strany. Přál bych si, aby se mu v Plzni dařilo a dával góly, ale na jaře měl drobné zdravotní problémy, co mu nedovolily úplně ukázat, co v něm je. Nebylo to poprvé, co byl v Plzni. Hrát tady je mnohem složitější, než za ostatní týmy. Dan to tady nezvládl. V Brně ukazuje, že kvalitu má, ukazoval ji také v Olomouci. Takhle to ve fotbale chodí. Máme nějaké útočné hráče, kvalitu mají. Nejvyšší cíle rozhodně neztrácíme a pořád je máme. Možná je potřeba přivést ještě někoho kvalitnějšího, kdo nám pomůže zápasy rozhodovat.“
Můžete si do týmu vybírat hráče sám?
„Proces v Plzni je o vícero lidech, jde o kolektivní, týmovou práci. Jako trenér mám jedno z posledních slov, kdo přijde a kdo nepřijde. Máme skautské oddělení, které sleduje a vytipovává hráče, konečné rozhodnutí padne ve spolupráci se sportovními řediteli a s panem Šádkem. Věřím, že jsme si vědomi toho, že na přestupovém trhu by se ještě mělo něco udělat ve prospěch kvality týmu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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