Jelínkovi vadilo zlo z tribuny. Nesmyslný tlak, ohradil se kouč Slovácka. Jeho vzor? Kapverdy
Fanoušci z hlavní tribuny na něho křičeli: ´Co je to učíš?!´ Nelíbila se jim zdlouhavá rozehrávka od brankáře Milana Heči, který v utkání 2. kola fotbalové Chance Ligy s Artisem (1:1) plnil roli „libera“ a vyčkával s míčem na noze, aby mohl zvolit co nejkreativnější řešení. Trenér Jan Jelínek zavádí do Slovácka moderní trendy, zatím však u části diváků naráží. „Kolik zla šlo do hřiště a znervózňovalo hráče, tomu nerozumím,“ posteskl si nástupce Romana Skuhravého po domácí premiéře.
Ve Slavii, kde vedl druholigové béčko, se hodně naučil. Nabyté vědomosti a svůj pohled se nyní snaží přenést do štace v Uherském Hradišti. Celý proces zatím bolí. Ale Jan Jelínek z nastavené cesty neuhne. „Musíme se dál přibližovat světu. Nakopávaných míčů jsou v naší lize mraky,“ reagoval na nespokojenost publika s pomalou výstavbou hry.
Když brankář Milan Heča s míčem u nohy přemýšlel, komu a kam rozehrát, trvalo to podle některých příznivců příliš dlouho. „I když Heča stojí na balonu, na hřišti se toho v tu chvíli děje spoustu,“ oponoval kouč.
Pro třicátníka Heču to není jednoduché. Dříve patřil mezi klasické lajnové brankáře, dneska se od něj čeká i konstruktivní rozehrávka, pohyb daleko od brány. Proti Artisu se vrátil do hry po zranění a náročnou roli zvládl velmi slušně. Když mají Trávník a spol. za zády Heču, cítí se daleko jistější než, když je v bráně mladík Alexander Urban.
„Do té situace (gólové) byl Milan neomylný,“ poukázal Jelínek. „Nenechal se rozhodit protihráči, ani fanoušky. Dával otevřené i stranové přihrávky. Je zkušený, přinesl do rozehrávky klid. Oceňuju hráče, že pod tak nesmyslným tlakem fanoušků dokázali udržet nervy.“
Na křiklouny z hlavní tribuny měl po utkání pifku. Veřejně se jim snažil vysvětlit své myšlenkové pochody a taktické záměry. „Chápu fanoušky, kteří se rozhodují podle toho, jestli dáte gól, jste nebezpeční. Chtějí fandit, mají na to nárok,“ líčil kouč. „Nakopávaných míčů jsou v české lize mraky. Předváděl to soupeř a předtím my na Slavii. Nic jsme z toho neměli. Pokud chcete rozvíjet hru a hráče, musíte podle toho zvolit i styl rozehrávky.“
Behiratcheho chyba? Nevyčtu mu to
Jako podpůrný argument využil nedávného MS v Americe a úspěšnou hru jednoho z outsiderů. „Takto hrály Kapverdy,“ našel inspiraci. „A my to tady pořád někde kopeme, soubojujeme, faulujeme. Asi nás to nebaví… Budeme chtít rozvíjet hru. Jsme na začátku, ale když to nebudeme zkoušet, nebudeme se zlepšovat. Jestli chceme, aby hráči vnímali hru, musíme jim dát čas a prostor,“ žádal trenér.
Navíc v sobotu stál na druhé straně soupeř, který byl na herní styl domácích dobře připravený. Trenér Roman Nádvorník zná Jelínka z druhé ligy. „Musíme zohlednit i Artis, který hrál jeden na jednoho a jako jediného volného nám nechával gólmana,“ připomněl trenér Slovácka po remíze. „Otevřít si v takové situaci prostor je těžké. Musíme být trpěliví. Když to budeme jenom bezhlavě kopat, fanoušci budou spokojení, že se na hřišti něco děje. Ale my nebudeme vědět, co se děje. Takhle já hrát nechci,“ uzavřel rázně třaskavé téma.
Slovácko bylo po vlastní trefě výborného Neila Glossoy blízko výhře, ovšem pak udělal hrubku při vyvážení míče stoper Jocelin Behiratche, posila z ukrajinské Oleksandrije. Přitom do té chvíle hrál perfektně. Jednou však zaváhal, Quadri Adediran mu vypíchl míč a předložil ho před prázdnou branku střídajícímu Issovi Fombovi.
„Nevyčtu mu to,“ ujistil Jelínek. „Výkon měl na vysoké úrovni, a pak se stalo tohle. Ale je to proto, že kluci chtěli hrát. Strašně chci ocenit, co udělali ostatní hráči hned po zápase. Okamžitě ho obsypali a vyjádřili mu podporu. Vyčítat něco je úplně zbytečné, sami hráči vědí, že to byla chyba. Jedeme dál,“ dodal s nadhledem.
Bod je pro Slovácko málo, první poločas nebyl dobrý. Ve druhém došlo ke zlepšení. „Převládá zklamání, měli jsme to dotáhnout do vítězného konce,“ řekl kouč. „Na druhou stranu musím ocenit reakci po Slavii a prezentaci naší hry. Chtěli jsme tým zklidnit. V tomto jsem daleko spokojenější. Ve druhém poločase jsme si vypracovali spoustu příležitostí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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