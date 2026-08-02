Nowak je super kluk, sedíme vedle sebe a řešíme Górnik, říká Sadílek. Co bolavý kotník?
V Atlantě se trefil proti Jihoafrické republice na MS, o měsíc a půl později se český reprezentant Michal Sadílek zapsal i do statistik v Chance Lize. V Ostravě exceloval, jeho branka a dva gólové centry z rohů zařídily Slavii pohodovou výhru 4:0 nad Baníkem. Jasný muž zápasu! Nově složený střed pole s Wiktorem Nowakem, produktivní polskou posilou, je nečekanou zbraní mistra v úvodu sezony.
Funguje vám to spolu, že?
„Musím říct, že Nowak je kluk, se kterým se mi hraje velmi dobře. Charakterově je to taky super kluk. Pracuje v zápasech i na tréninku na sto procent, skvěle si rozumíme. Je radost s ním hrát.“
Mimo fotbal můžete řešit bráchův Górnik Zabrze, ze kterého Nowak do Edenu zamířil.
„Bavíme se, sedíme i v kabině vedle sebe. Górnik je jedním z hlavních témat, když hrají. Přáli jsme jim postoupit přes Fenerbahce, ale bohužel se to nepodařilo. Mohli hrát proti Twente, to se taky bohužel nestane. Takže to byl takový smolný týden pro nás, chtěli jsme vidět naše bývalé týmy v akci proti sobě. Ale doufám, že Evropu udělají, dostanou se do skupiny a na podzim to zažijí.“
Potřebovali by vaši produktivitu, kanadské body vám naskakují tak, že po dvou ligových kolech jste skoro na stejných číslech jako za celý minulý ročník.
„Ne že bych to řešil, ale je příjemné být teď nějak produktivní. Mám na hřišti jiné úkoly, je bonus, že můžu k výhře přispět i takovým dílem.“
Bilance 1+2 za první poločas je perfektní, Baník zmrazily vaše rohy v úvodu.
„Přitom zpočátku tam měli asi tři rohy oni, ale skvěle jsme je uskákali. Klíčem k dobrému začátku byla naše efektivita a údernost. Kluci šli za góly s hladovostí, to nás zdobí. A doufám, že i nadále bude. Klobouk dolů před klukama.“
Zaměřovali jste se na standardky Ostravy nějak speciálněji?
„Samozřejmě řešíme každého soupeře, jak brání rohy a naopak. Jelikož jsem u balonu, dívám se na postavení, většinou je to na mně, jak se rozhodnu to kopnout. Kluci už vědí, jak si nabíhat. Jsme sehraní, pilujeme to. Byli jsme odměněni.“
V čem je recept?
„Když někdo vyndá míč z vlastního vápna, je to jako, když vstřelíte gól v útočném území. Každý má svůj úkol, všichni ho tentokrát splnili na jedničku. Jsou to velmi důležité tři body, protože Baník byl po minulé výhře nad Zlínem namlsaný. Tvoří tady něco nového, takže si toho velmi vážím.“
I toho, že jste neinkasovali, i když druhá půle už byla spíš udržovací?
„Připomínalo mi to ten minulý zápas, když jsme tady hráli na jaře. Vedli jsme 2:0, druhý poločas už se nějak dohrával. Samozřejmě v hlavách hraje roli, že když vedete 3:0, nemusíte se už nikam hnát, byť chcete vyhrát co nejvyšším rozdílem. Já jsem hlavně ale rád i za Markyho (Jakuba Markoviče) a za celou obranu, protože máme vzadu nulu, kterou jsme měli mít už minule. Na půdě Baníku je to ještě cennější.“
Co vaše noha? Je po ostrém přišlápnutí od Traoreho v pořádku?
„Oba dva kotníky mám trošku otlučené, ale mám už nachystané Game Ready do autobusu. Budu chladit celou cestu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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